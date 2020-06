Tansition Bamberg veranstaltet Friedens- und Erdheilungstage auf der Jahnwiese

Organisiert wird die Veranstaltung von Transition Bamberg. Doch wer steckt dahinter? Sie selbst beschreiben sich als eine offene, organisch wachsende Gruppe von Menschen, die den Wandel in Bamberg hin zu einer solidarisch, nachhaltig und lebenswerten Gesellschaft aktiv mitgestalten. Motiviert werden die Mitglieder durch eine reine Freude an positiver Veränderung.

Wer bei Transition Bamberg dabei ist, der such nach starren Strukturen wie Gruppenleitern oder Vorsitzenden vergebens. Es gibt keine Zwänge; keine Hierarchie. Aufnahmevoraussetzungen gibt es keine. Einfach zu einem der angesetzten Termine kommen, kennenlernen und dann einbringen. Die Wurzeln von Transition Bamberg reich im Übrigen zurück bis ins Jahr 2014, genauer gesagt bis zum 12.02.2014, genau an diesem Tag ist die Gruppierung „ins Leben gerufen“ worden. Ausschlaggebend war damals der Kinofilm „Voices of Transition“, der zeitgleich in zwei Kinosälen gezeigt wurde. Im Rahmen des ersten Treffens kristallisierten sich bereits verschiedene Gruppen zu Themen wie Urban Gardening, Bildung, Essen vor der Haustüre, Konversion und Bürgerhaus, Reparicafe und Energie heraus. Nach und nach kamen immer neue Gruppen dazu. Von wegen „alleine kann man ja doch nichts bewirken“. Geht nicht, gibts nicht für Transition Bamberg. Ziel der Mitglieder ist es die bisherige Lebensweise grundsätzlich zu überarbeiten, denn anstatt zappendusterer Zukunftprognosen, gepaart mit einer gehörigen Portion Pessimismus, ist man bei Transition Bamberg der Meinung, dass man im Team sehr wohl viel erreichen kann, wenn alle an den sprichwörtlichen gleichen Strang auch noch in die gleiche Richtung. Das Motto der Gruppe lautet: „Einfach.Jetzt.Machen“, für eine lebenwertere Zukunft. Weiter lebt Transition Bamberg nach dem Wahlspruch „Denn Veränderung beginnt immer bei uns selbst“ und damit haben die Mitglieder mit Sicherheit nicht Unrecht.

Getroffen wird sich immer einmal im Monat. Es wird keine Anmeldung und keine verbindliche Zusage vorausgesetzt. Die Teilnahme ist gänzlich freiwillig. Beim wem jetzt Interesse geweckt worden ist, der kann sich gerne erkundigen, entweder per E-Mail unter mail@transition-bamberg.de, über das Kontaktformular auf der Webseite www.transition-initiativen.de.

Monatlich einmal wird ein sogenanntes Plenum angeboten. Jede*r kann zum Beispiel in der „Speakers Corner“ einen kurzen Redebeitrag einbringen über etwas, was sie oder ihn bewegt, interessiert, begeistert, empört, … Daraus sind schon viele spannende Projekte entstanden, wie zum Beispiel die Stadtgarten-Gruppe oder die Kino-Gruppe.

Termine:

Juni-Plenum

Mo, 22.06.2020, 19:00 Uhr

Mo, 22.06.2020, 19:00 Uhr Juli-Plenum

Mo, 20.07.2020, 19:00 Uhr

Mo, 20.07.2020, 19:00 Uhr September-Plenum

Mo, 21.09.2020, 19:00 Uhr

Mo, 21.09.2020, 19:00 Uhr Oktober-Plenum

Mo, 19.10.2020, 19:00 Uhr

Mo, 19.10.2020, 19:00 Uhr November-Plenum

Mo, 23.11.2020, 19:00 Uhr

Mo, 23.11.2020, 19:00 Uhr Dezember-Plenum

Mo, 21.12.2020, 19:00 Uhr Jede*r kann zum Beispiel in der „Speakers Corner“ einen kurzen Redebeitrag einbringen über etwas, was sie oder ihn bewegt, interessiert, begeistert, empört, … Daraus sind schon viele spannende Projekte entstanden, wie zum Beispiel die Stadtgarten-Gruppe oder die Kino-Gruppe. Das Plenum lebt von den Menschen, die kommen, dabei sind, sich einbringen. Es entwickeln sich in vielen Bereichen des öffentlichen und gemeinschaftlichen Lebens wichtige und notwendige Veränderungsprozesse, die in der ganzen Gesellschaft mehr und mehr aufbrechen.

Wir freuen uns aufs gemeinsame Hören, Sprechen, Mitfühlen, Teilhaben-lassen, Zusammensein.

Einmal pro Jahr treffen sich die Mitglieder zu den sogenannten „Friedenstagen und Erdheilungstagen; normalerweise in einem aufgebauten Zelt, dem sogenannten „Lichtzelt“, aufgrund von Corona in diesem Jahr aber ohne Zelt. Treffpunkt ist wie in den Vorjahren auch die Jahnwiese im Hain.

Hierzu ergeht herzliche Einladung. Hier das Programm:

Friedens- und Erdheilungstage am 20. und 21. Juni 2020

Samstag, 20.6. 2020

*14.00 Begrüßung und Eröffnungsritual * Heidi und Rike

*15.00 Yoga *Alexandra*

15.00 Krise als Chance Heidi u. Heinrich *

16.00 Freundschaft schliessen mit uns selbst *Carola*

17.30 Permakultur in Zeiten des Klimawandels *Kathinka

18.00 Schamanisches Dankbarkeits-Ritual *Rike

*19.00 **Gemeinsamer Ausklang mit Mantren u. Meditation*Svea

Sonntag, 21.6. 2020*

*9.00 Gayatri-Mantra *Bernhard*

9.00 Qigong fürs Immunsystem *Hans*

10.00 Yoga traditionell* Chris

*11:30 Einfach.jetzt.machen* transition BA

11:30 Yoga Asana* Flow Gabriele

*12:30 Klangreise mit Handpan* Christian

*13.00 Herzkohärenz und Gesundheit *Heidi

*14.00 Kraft der Licht- und Sonnenkräuter *Christine

*15.00 In Verbindung Sein *Amelie

*16.00 Kundalini Yoga* Denise*

17.30 Tiefenökologie *Marija