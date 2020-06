Ebermannstadt: Unternehmernetzwerk vergibt „Stadt Up!“ Preise

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurden am Montag, den 15. Juni 2020 im Veranstaltungssaal des Familienzentrums am Hasenberg in Ebermannstadt die Preise für den Businesswettbewerb „Stadt Up!“ an die Gewinner vergeben.

Überreicht von der Ebermannstädter Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE), erhielten am Montagabend, dem 15. Juni 2020, die Gewinner des Businesswettbewerbs „Stadt Up!“ ihre Preise. Diese sollen – zusammen mit den Beratungsleistungen verschiedener Unternehmer, Vereine und Verbände aus der Region – den Start in die Selbstständigkeit erleichtern, unterstützen und möglich machen.

„Wie passt ein solcher Wettbewerb zu der derzeitigen Situation rund um Corona?“. Diese Frage stellte Ebermannstadts Bürgermeisterin in ihrer Begrüßung am Anfang der Veranstaltung. „Kreativität, Erfinderreichtum und Solidarität sind zurzeit wichtiger denn je“. Alle Bewerber haben mit ihren Projekten bewiesen, dass sie diese Charaktereigenschaften besitzen.

Unter dem Motto „Frische Köpfe für die Insel“ wurden mithilfe der fachkundigen Unterstützung der cima Beratung und Management GmbH aus Forchheim vertreten durch das Zentrenemanagement Partner gesucht, die sich neben der Stadt bereit erklärten, eine Jury zu gründen und Beratungsleistungen zur Verfügung zu stellen. Zielgruppe waren sogenannte Startups oder Unternehmer, die Ihre Unternehmenskonzept in Ebermannstadt umsetzen wollen.

Nach einer fünfmonatigen Bewerbungsphase traf sich im letzten Monat, am 27. Mai, die Jury, um die acht vielfältigen Bewerbungen nach einem vorher festgelegten Kriterienkatalog zu bewerten. Alle Teilnehmer erhielten dabei die Möglichkeit ihre Unternehmensidee persönlich vorzustellen. Dabei reichten die Konzepte von Schmiedekursen, über professionelle Trauerbegleitung, bis hin zur komplexen Fußpflege.

Nach einem Grußwort des stellvertretenden Landrates Otto Siebenhaar (FW), der die großartigen Ideen der Bewerber lobte und sich großzügig bei allen Beteiligten für die Umsetzung des Wettbewerbs bedankte, wurden bei der gestrigen Preisverleihung die Sieger gekürt.

Am Ende war man sich in der Jury einig, dass das Trio rund um Anja Meusel, Moritz Neuner und Lukas Gebhard mit ihrer Idee „echda ebsa“ den ersten Platz erhalten sollten. Das Projekt unterteilt sich in zwei Teile: Zum einen in die Schaffung eines visionären (Online)-Marktplatzes, auf dem nachhaltig in der Fränkischen Schweiz produzierte Produkte verkauft werden können. Zum anderen in den Aufbau eines lokalen Kulturzentrums als Treffpunkt für (Kunst-)Handwerker, Kulturschaffende, Gestalter und Interessierte aus der Fränkischen Schweiz, welche dort vielfältige Produkte erstellen können. Den zweiten Platz belegte Siw Jörgensen mit ihrem Hundesalon, den sie bereits seit 2019 in der Innenstadt von Ebermannstadt betreibt und den sie um einen Onlineshop für Pflegeprodukte und eine Hundetagesstätte erweitern möchte. Als dritte Preisträger wurden Mike Schmitt und Jennifer Henzold mit ihrer Idee eines Bierfassdorfes ausgezeichnet. Gäste dürfen in ihrer Ferienanlage in Wohneinheiten übernachten, welche überdimensionale Holzfässer darstellen.

Neben Urkunden erhielten alle Teilnehmer gesponserte T-Shirts und Taschen der „echda ebsa“. Zudem erhalten die drei Gewinnerkonzepte Prämien in einem Gesamtwert von 60.000 Euro in Form von Beratungen und Zuschüssen, die Ihnen den Start und die ersten Schritte in der Selbständigkeit erleichtern sollen.

Annika Eckert, Zentrenmanagerin, betonte, dass das Projekt durch die Preisverleihung noch lange nicht vorbei sei. Nun geht es darum die Preisträger bei der Umsetzung ihrer Ideen und Konzepte zu begleiten.