Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims in Memmelsdorf genießen die Fahrt in der Rikscha

Sich frischen Wind um die Nase wehen lassen und die fränkische Toskana genießen. In der Corona-Zeit konnten sich die Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims in Memmelsdorf mit einer Rikscha durch die Gegend fahren lassen. Für die meisten Bewohner sind die Lebenshilfe Werkstätten noch geschlossen und der Tag wird zum größten Teil im Wohnheim verbracht. Zusätzliche Freizeitangebote bietet die Offene Behindertenarbeit an, die sich nun schon zwei Mal die elektrisch unterstützte Fahrradrikscha beim Seniorenheim in Litzendorf ausgeliehen hat. Gerade Bewohner, die schlecht zu Fuß sind haben viel Spaß an dieser Fortbewegungsart und sind glücklich über die Abwechslung.