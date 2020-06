Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 16.06.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Reifen zerstochen

BAMBERG. Durch einen unbekannten Täter wurde Am Knöcklein im Zeitraum vom 13.06.2020, 12.00 Uhr, bis 15.06.2020, 08.00 Uhr, der linke Vorderreifen eines geparkten schwarzen VW Golf zerstochen; hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben. Mitteilungen bitte an die Polizei Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210.

Motorhaube zerkratzt

BAMBERG. Im Zeitraum vom 12.06.2020, 11.30 Uhr, bis 14.06.2020, 16.00 Uhr, wurde die Motorhaube einer Mercedes A-Klasse, die am Weidendamm in Bamberg geparkt war, durch einen unbekannten Täter verkratzt. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

BAMBERG. Am vergangenen Montag im Zeitraum von 09.30 – 18.00 Uhr wurde in der Feldkirchenstraße / Fahrtrichtung Zollnerstraße von einem geparkten schwarzen Suzuki der linke Außenspiegel durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0951/9129-210 bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Von Fahrbahn abgekommen

REICHMANNSDORF. Die Staatsstraße 2262 von Reichmannsdorf in Richtung Burgebrach befuhr Montagabend ein 30-Jähriger mit seinem Pkw Honda. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer ins Schleudern, kam nach rechts ins Bankett und schleuderte danach über die Fahrbahn in das gegenüberliegende Bankett. Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 2.500 Euro und musste abgeschleppt werden.

Gegen Hauswand gefahren

BISCHBERG. Gegen zwei Verkleidungsplatten einer Hauswand in der Regnitzstraße stieß am Samstag, zwischen 20.30 und 21.45 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sachbeschädigungen

Gräfenberg. Im Zeitraum vom Sonntagnachmittag bis Montagmorgen wurden in der Ritter-Wirnt-Straße die Jalousien eines Wintergartens mit Steinen beworfen. Dabei zerbrachen mehrere Elemente. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Ebenfalls im gleichen Zeitraum warf eine unbekannte Person mutwillig einen massiven Ton-Blumentopf sowie weitere Pflanzbehälter vor einem Ladengeschäft am Marktplatz um, die teilweise zerbrachen. Auch hier beträgt der Schaden 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise zur Ergreifung des Täters.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

FORCHHEIM. Am Montagmorgen kam eine 16-jährige Rollerfahrerin wohl aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zum Sturz, als sie von der Unteren Kellerstraße nach rechts in die Dechant-Reuder-Straße abbiegen wollte. Sie wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,– Euro.

HEROLDSBACH. Glücklicherweise niemand verletzt wurde bei einem Unfall am Montagabend. Eine 52-jährige Fiat-Fahrerin bog von Oesdorf kommend in Richtung Zeckern an der Einmündung zur Staatsstraße 2259 nach links ab, weil sie fälschlicherweise annahm, dass eine ihr entgegen kommende 48-jährige Mitsubishi-Fahrerin vorher abbiegen wolle. Es kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6.000,– Euro.