Bamberger Bürgerblock sorgt sich um Seniorinnen und Senioren und bringt Antrag in den Stadtrat

Die Einschränkungen der letzten Monate stellten vor allem auch für ältere Menschen eine besondere Situation dar. Stadtrat Andreas Triffo verweist vor allem auf die psychischen Belastungen die durch den Verzicht auf Spaziergänge, Besuche der Angehörigen, Gottesdienste, Belustigungen, etc. entstanden sind.

Aus Sorge um das Wohlergehen der Bamberger Seniorinnen und Senioren in den Pflegeeinrichtungen stellte nun die Stadtratsfraktion des Bamberger Bürgerblocks (BBB) einen Antrag an Oberbürgermeister Starke. Konkret fordert man einen fachkundigen Bericht an, welcher Aufklärung darüber geben soll, was die Coronabedingten Einschränkungen für Auswirkungen bei den Heimbewohnern haben.

—————————————————————————————————————————————————————-

-Antrag „Bericht Situation Senioren“

Bamberg, 15.06.2020

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

aufgrund von Vorgaben der bayerischen Staatsregierung erlebte die gesamte Bevölkerung in den vergangenen Monaten starke Einschränkungen um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wir möchten den Blick insbesondere auf die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger lenken: In Bamberg befinden sich viele Menschen in Seniorenheimen, welche sich in diesen Zeiten neue Tagesabläufe erleben müssen. Vor allem bedeutet dies für die Seniorinnen und Senioren Verzicht auf viele wichtige Dinge: Spaziergänge, Besuche der Angehörigen, Gottesdienste, Belustigungen, etc.

Es ist davon auszugehen, dass diese Einschränkungen ältere Menschen mehr als jüngere, psychisch belastet. Altersbedingte Krankheiten, wie z.B. Demenz, können zudem das Verständnis für die einschränkenden Maßnahmen negativ beeinträchtigen.

Wir sorgen uns sehr um das Wohlergehen der Bewohner in den Bamberger Seniorenheimen und stellen daher folgenden Antrag:

In der nächsten Sitzung des Familien+Integrationssenats möge man einen fachkundigen Bericht abgeben. Hierbei sollen die Senatsmitglieder Kenntnis darüber erhalten, welche Auswirkungen die Coronabedingten Einschränkungen bei den Heimbewohnern haben. Vorzugsweise wird hierzu von einer Einrichtung eine Person eingeladen, welche „aus der Praxis“ berichten kann.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Triffo (Namens der BBB-Fraktion)

-Stadtrat-