Brückenprüfungen zwischen Gremsdorf und Hemhofen (B 470) am 25. Juni

Halbseitige Sperrungen Höhe Adelsdorfer Ortsteil Wiesendorf möglichst umfahren

Wiesendorf/Adelsdorf. An zwei Brückenbauwerken an der Bundesstraße B 470 zwischen Gremsdorf und Hemhofen, Höhe des Adelsdorfer Ortsteils Wiesendorf, finden am Donnerstag, 25. Juni 2020 in der Zeit von neun Uhr bis 15 Uhr Brückenprüfungen statt. Die Bauwerke der Gemeindeverbindungsstraße Wiesendorf-Heppstädt und eines Feldweges werden nacheinander geprüft. Der Verkehr wird an diesem Tag mit einer funkgesteuerten Lichtsignalanlage halbseitig und wechselseitig an der Straßensperrung vorbei geregelt. Fußgänger und Radfahrer sind von den Arbeiten nicht betroffen.

Aufgrund der starken Verkehrsbelastung der B 470 zwischen Gremsdorf und Hemhofen kann es im Baustellenbereich zu erhöhten Behinderungen kommen. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer darum, die Baustelle an diesem Tag (25.06.2020) möglichst zu umfahren und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.