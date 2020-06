THW Forchheim bei Dachstuhlbrand in Hallerndorf im Einsatz

Zu einem Dachstuhlbrand wurden die Feuerwehren in den Morgenstunden des 14. Juni 2020 alarmiert. Durch einen Blitzeinschlag während des Unwetters geriet das Dach eines Wohnhauses in Hallerndorf in Brand.

Gegen 10.00 Uhr wurde die Verbindungsperson des THW-Ortsverbandes Forchheim dazugerufen. Das bereits durch einen ortsansässigen Dachdecker mit Planen bedeckte Dach sollte weiter gegen das anhaltende Unwetter gesichert werden. Aus diesem Grund waren die Helfer*innen der beiden Bergungsgruppen gefragt: Auf dem Giebel wurden durch zwei Helfer in den Drehleitern der Feuerwehren aus Adelsdorf und Hirschaid Netze herabgelassen. Die Kräfte am Boden kümmerten sich um die ordnungsgemäße Sicherung gegen ein mögliches Wegfliegen. Hierfür wurden Arbeitsleinen gespannt und an Erdnägeln im Boden befestigt. Die insgesamt 14 THWler konnten gegen 12.30 Uhr in den Ortsverband zurückkehren und ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

Anmerkung der Redaktion: „Danke an Nicole Endres vom THW Forchheim für die tollen Bilder“