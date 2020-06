Bamberg: Mit Maria Wunderlich in die phantastische Welt „des Sams“ eintauchen

Bamberg (ha) – Seit nunmehr 18 Jahren führt Maria Wunderlich „Sams-Fans“ durch die Bamberger Innenstadt. Nach einer Corona-Pause fand am vergangenen Samstag die erste Führung mit guter Beteiligung und hochsommerlichen Temperaturen statt.

Maria Wunderlich, ihres Zeichens „Sams-Expertin“, tauchte – bei hochsommerlichen Temperaturen – gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Sams-Fans am vergangenen Samstag ganz tief in die von Schriftsteller Paul Maar geschaffene Phantasiewelt ein. Treffpunkt war der Eingang zur „Alten Hofhaltung“, gleich neben dem Bamberger Dom, dort wo alles begann und Herr Taschenbier das Sams in der ersten Kinoverfilmung im Jahre 2000 auch entdeckte.

Am Samstag kommt das Sams

„Am Sonntag scheint die Sonne, am Montag kommt Herr Mohn, am Dienstag hatte Herr Taschenbier Dienst, dann am Mittwoch war die Mitte der Woche, am Donnerstag gab es Donner und am Freitag hatte er frei und ja am Samstag kam es eben zu dieser ganz besonderen Begegnung die Herrn Taschenbier sein Leben ab diesem Zeitpunkt komplett durcheinander bringen sollte und die viele Kinder in ihrer Kindheit begleitet hat. Bevor es jedoch los ging, gab es – ganz stilecht im Zeichen des Sams – für jeden Teilnehmer an der Führung einen blauen Wunschpunkt, den man sich ins Gesicht kleben konnte. Genau in der Alten Hofhaltung war damals vor 20 Jahren der Gemüsemarkt als Filmkulisse aufgebaut an dem – so die Geschichte – Herr Taschenbier das Sams zum ersten Mal traf. Maria Wunderlich – deren Nachnamen gut in die Reihe der Sams-Charaktere passen könnte – macht die Sams-Führungen schon seit 18 Jahren.

Viele Informationen über die Bamberger Drehorte

Als Solo-Selbstständige lebt sie von den Führungen. Mit viel Liebe zum Detail präsentiert sie eine interessante Tour mit vielen Hintergrundinformationen. Wunderlich entführt ihre Gäste auf eine „phantastische Reise“ in die Geschichte von Taschenbier, Rotkohl und Sams. Kurz kommt die Führerin gleich am Anfang ihrer Tour etwas ins Stocken, näherte sich doch ein Besucher, der dem Sams-Erfinder Paul Maar wie aus dem Gesicht geschnitten sieht. „Jetzt habe ich schon gedacht Paul Maar nimmt an der Tour teil“; bemerkt sie schnell die optische Täuschung. Dann schlüpft sie schnell wieder in ihre Rolle als Touristenführerin. Die Teilnehmer der Führung erfahren in der rund zweistündigen Sams-Tour viel interessante Hintergrundinfos rund um das Sams, aber auch rund um die zahlreichen Bamberger Drehorte. So erfährt der Besucher, dass das ursprüngliche „Film-Sams“ eigentlich eine Puppe war, die dann auch noch kurzerhand während der Dreharbeiten geklaut wurde. Außerdem gab es noch einige andere Irrungen und Wirrungen während der Filmproduktion, davon kann Wunderlich berichten.

Die Komparsen betreut

Beim zweiten Sams-Film wurde Maria Wunderlich sogar auserwählt die zahlreichen Komparsen zu betreuen und bekam so einen noch hintergründigeren Einblick in die Arbeit beim Film. Maria Wunderlich schafft es in ihrer Führung die Teilnehmer emotional zu berühren. Sie erzählt davon, dass Autor Paul Maar den Charakteren im Film seine eigene traurige Kindheitsgeschichte „auferlegt“. Sie informiert darüber, wie die „Location-Guides“ (Drehort-Sucher) ihre Arbeit verrichten, dass der erste Sams-Film elf Millionen Mark gekostet hat und redet darüber, dass sie nicht alle Drehorte den Teilnehmern zeigen kann, da die zwei Stunden dafür nicht ausreichen würden, denn unter anderem sei auch auf Mallorca, in der Badeanstalt in Bayreuth, oder auch an anderen Plätzen ringsherum um Bamberg, wie beispielsweise in einer alten Scheune gedreht worden sei.

Als Highlight der Führung darf natürlich ein Drehort nicht fehlen, nämlich das „Taschenbier-Haus“ in der Judenstraße 16 in Bamberg. Die Außenkulisse des „Haus zum Einhorn“ wurde bereits 1747 errichtet und wurde erst kürzlich frisch saniert.

Am Ende der zweistündigen Führung kommen die Teilnehmer vor dem Dom an. Maria Wunderlich schafft es Mal für Mal die Besucher, egal ob klein oder groß, an ganz besonders schöne Momente ihrer Kindheit zurückzuerinnern. Alexander Hitschfel

SAMS – Führungen 2020 Stand 8.6.2020

Die Führung ist ausschließlich im Freien.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Während des Zahlvorganges am Anfang tragen wir Mund-Nasen-Bedeckung, die wir nach Absprache anschließend abnehmen.

Dauer: 2h + Zeit zum Parken einplanen

Preise: Kinder: 8,— € Erwachsene: 10,— €

Ermäßigungen: Kinder: 7,50 Erwachsene: 10,— €

Treffpunkt: BA Domplatz, Eingang Alte Hofhaltung

Anmeldung: keine, Bezahlung vor Ort.

Wer da ist geht mit und sorgt für den nötigen Abstand.

Juni 2020

SA 13.06. – 11:00 -13.00

SA 27.06. – 11:00 -13.00

September 2019

SA 26.09. 11:00 -13.00

July 2020

SA 04.07. – 11:00 -13.00

SA 18.07. – 11:00 -13.00

Oktober 2019

SA 03.10. 11:00 -13.00

SA 17.10. 11:00 -13.00

SA 31.10. 11:00 -13.00

August 2020

SA 01.08. – 11:00 -13.00

SA 08.08. – 11:00 -13.00

SA 22.08. – 11:00 -13.00

SA 29.08. – 11:00 -13.00

November 2019

MO 02.11. 11:00 -13.00

SA 07.11. 11:00 -13.00

Mi 18.11. 11:00 -13.00

Wichtig:

Wenn die Kinder den ganzen Film DAS SAMS kennen, haben sie eine Wiedererkennung und viele Fragen, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Bitte kleiden Sie sich der Witterung gemäß: Wir sind draußen. Regen-, Sonnenschutz, lange Unterhosen … Es kann kalt / heiß / nass sein.

Toiletten befinden sich in der Alten Hofhaltung und kosten 50 Cent pro Person. Unterwegs ist es sehr schwierig mit Toiletten, d.h. es gibt keine.

Eltern haften für ihre Kinder.

Gruppen-Buchungen gerne während des ganzen Jahres nach Terminabsprache:

Info & Buchung & verantwortlich: Maria Wunderlich, 0173 36 88 972, Mail: maria@wunderbares-bamberg.de