RathausReport der Stadt Erlangen vom 12. Juni 2020

Bauausschuss trifft sich zuerst vor Ort

Mit einer Ortsbesichtigung (Am Meilwald 20) startet der Bau- und Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am Dienstag, 16. Juni, um 15:30 Uhr seine öffentliche Sitzung. Um 16:30 Uhr geht es im Ratssaal des Rathauses dann um den energiewirtschaftlichen und wasserrechtlichen Ausbau des Klärwerks mit einem Vortrag durch das Ingenieurbüro Müller, den Entwurfsbeschluss für eine regenerative Energieerzeugung am Rathaus (weitere Photovoltaikanlagen, Windkraft-Pilotanlage, Fassaden-Photovoltaikanlage), die Ergänzung der Denkmalliste um das Anwesen Kosbacher Weg 69 (Alterlangen) und anderes mehr.

Städtische Förderung für Lastenfahrrad-Kauf beginnt

Ohne Stau, Parkplatzsuche oder Lärm einkaufen? Ein Lastenrad bietet viele Möglichkeiten und trägt zur klimafreundlichen urbanen Mobilität bei. Die Stadt Erlangen fördert ab Dienstag, 16. Juni, den Kauf bzw. das Leasen eines Lastenrads – mit oder ohne elektrische Unterstützung. Damit leistet sie einen aktiven Beitrag zur Verringerung schädlicher Emissionen und sorgt für mehr Lebensqualität.

Wie das zuständige Amt für Umweltschutz und Energiefragen informiert, können ab 16. Juni Vereine und Initiativen mit Sitz (und Wirkungskreis) in Erlangen sowie Bürgerinnen und Bürger einen Antrag zur Förderung ihres Lastenrad-Neukaufs bzw. -Leasings stellen. Dann werden maximal 25 % der Nettokosten – maximal 650 Euro für muskulär betriebene, maximal 1.000 Euro für Pedelecs – übernommen. Der Fördertopf der Stadt umfasst für dieses Jahr insgesamt 50.000 Euro.

Ausgeschlossen von der Förderung sind Gewerbe, Unternehmen und freiberuflich tätige Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit. Das Antragsformular gibt es im Internet unter www.erlangen.de/radverkehr. Es kann per E-Mail an lastenrad@stadt.erlangen.de oder ausgedruckt per Post (Stadt Erlangen, Amt für Umweltschutz und Energiefragen, 91051 Erlangen) abgeschickt werden. Für telefonische Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der

Vollsperrung Zeppelinstraße dauert länger

Noch bis voraussichtlich Montag, 22. Juni, dauert die Vollsperrung der Zeppelinstraße. Zwischen der Reichswald- und der Komotauer Straße werden Versorgungs- und Kanalleitungen verlegt. Darüber informierte das Referat für Planen und Bauen der Stadtverwaltung.