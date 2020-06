Forchheim: VHS Forchheim nimmt nach Corona-Pause Kursbetrieb wieder auf

Die vhs des Landkreises Forchheim meldet sich nach einer langen, Corona-bedingten Pause wieder zurück. Gemäß §16 der 5. Infektionsschutzverordnung darf die VHS auf der Grundlage eines detailliert ausgearbeiteten Hygienekonzepts nun wieder Kurse anbieten.

Am 13. März musste wegen der Covid19-Pandemie der Kursbetrieb eingestellt werden. Seither sind alle Kurse ersatzlos ausgefallen, was für viele vhs-Dozent*innen und vhs-Kursteilnehmer*innen einen schmerzlichen Einschnitt bedeutete. Es wurden zunächst alle Kurse bis 29. Mai abgesagt. Die VHS hat sich nun in Anbetracht der komplexen Auflagen und Hygienevorschriften entschlossen, alle Kurse, die noch vor der Einstellung des Kursbetriebs begonnenen hatten, nicht weiterzuführen, sondern zu beenden. Die Umstände sind zu heterogen, insbesondere was die einzelnen Räumlichkeiten anbelangt. Die Umsetzung der Hygienevorschriften kann landkreisweit nicht garantiert werden. Zudem stehen benötigte Klassenräume in den Schulen nicht zur Verfügung bzw. Turnhallen und Gymnastikräume sind aufgrund Platzmangels bestuhlt worden. Alle Kurse, die bereits in irgendeiner Form begonnen hatten, gelten daher als beendet. Nicht stattgefundene Kurseinheiten werden den Teilnehmern sukzes-sive zurückerstattet.

Eine Ausnahme bilden Kursangebote, die ab dem 15.06. erstmalig beginnen. Diese werden individuell unter dem Aspekt der jeweiligen Realisierbarkeit geprüft und können ggf. unter Einhaltung des Hygienekonzepts stattfinden. Die davon betroffenen Teilnehmer werden in diesem Fall jeweils gesondert informiert. Um zum einen allen treuen vhs-Teilnehmer*innen die Zeit bis zum Erscheinen des nächsten vhs-Semesterprogramms am 08. September zu verkürzen und zum anderen eine attraktive Freizeitgestaltung auch in der Urlaubszeit zu Hause zu ermöglichen, bietet die vhs des Landkreises Forchheim in der Übergangszeit ein spe-zielles Sommerprogramm an, das rund 100 Kurse in allen Fachbereichen umfassen wird. Hierfür werden ausschließlich Räume genutzt, bei denen die Hygienevorgaben eingehalten werden können bzw. ein Großteil der Angebote findet „outdoor“ statt. Das Sommerprogramm wird voraussichtlich Ende Juni veröffentlicht – sowohl als Printversion als auch online unter www.vhs-forchheim.de.

Das Hygienekonzept der VHS des Landkreises Forchheim finden Sie unter www.vhs-forchheim.de. Die Volkshochschule bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Geduld und das Verständnis und steht bei Rückfragen gerne telefonisch zur Verfügung.

Toni Eckert

VHS-Geschäftsführer, Kulturreferent