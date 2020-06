Bamberg: 10 000-Euro-Spende des FC Bayern – FCE-Chef Schmalfuß überwältigt

10 000-Euro-Spende des FC Bayern:

Der FC Eintracht Bamberg hat in schwierigen Corona-Zeiten ganz überraschend großzügige finanzielle Unterstützung aus München bekommen: Vom FC Bayern ist beim Traditionsclub jetzt eine Spende über 10 000 Euro auf dem Konto gelandet. Auch den restlichen 34 Bayernligisten hatte der Bundesliga-Tabellenführer diese Summe zugesagt. Der FC Bayern will mit dieser Aktion über seine Spendenorganisation FC Bayern Hilfe e.V. gemeinsam mit seinen zahlreichen Fans ein weiteres Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise setzen. „Immer mehr Anhänger verzichten auf eine Rückerstattung der bereits bezahlten Tickets für die nun ohne Zuschauer stattfindenden Spiele in der Allianz Arena und stellen das Geld dem Hilfe e.V. zur Verfügung. Der Vorstand des FC Bayern Hilfe eV um den Vorsitzenden Karl Hopfner mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hat beschlossen, dieses Geld den Vereinen der Bayernliga Süd und Nord zukommen zu lassen. Jeder der 35 Bayernligisten erhält jeweils 10 000 Euro“, heißt es in einer Pressemitteilung des 29fachen Deutschen Fußballmeisters.FCE-Vorstandsvorsitzender Jörg Schmalfuß reagierte überwältigt auf die Unterstützung aus der Landeshauptstadt. „Ich bin seit 1. Januar 2005 auch Mitglied des FC Bayern München. Mein sowieso schon großer Stolz darauf wurde heute nochmals um ein Vielfaches gestärkt, als ich mitbekam, dass Sie eine Art der Solidaritätsbekundung zeigen, die ich so niemals erwartet hätte“, schrieb Schmalfuß in einem persönlichen Brief an die Führungsriege des FC Bayern.