Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 10.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 10.06.2020

BAMBERG. Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Geschäft in Bahnhofsnähe gerufen, weil dort ein 25-jähriger Mann zwei Getränkedosen für knapp 3 Euro entwendet hatte.

Auf zwei Sonnenbrillen für knapp 30 Euro hatte es dann noch ebenfalls am Dienstagnachmittag ein 25-Jähriger in einem Geschäft am Graf-Stauffenberg-Platz abgesehen.

Die beiden Langfinger wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und müssen sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

BAMBERG. Vermutlich ein Sattelschlepper oder ähnliches Fahrzeug fuhr zwischen dem 05.06.2020 und 08.06.2020 Am Börstig ein Verkehrszeichen „Vorfahrt achten“ um und richtete Sachschaden von etwa 200 Euro an. Der Verursacher flüchtete anschließend, weshalb die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 Täterhinweise sucht.

BAMBERG. In der Schützentiefgarage wurde am Dienstagfrüh zwischen 08.48 Uhr und 09.15 Uhr ein grauer Toyota an der Fahrerseite angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1000 Euro angerichtete hatte, flüchtete er. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Pödeldorfer Straße öffnete am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr eine Frau die Fahrertüre ihres Fahrzeuges so weit, dass die Beifahrertüre eines daneben geparkten grauen VW T 6 beschädigt wurde. Obwohl die Frau Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro angerichtet hatte, stritt sie dies ab und fuhr einfach davon. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 10.06.2020

VIERETH. Die Beifahrerseite eines in der Weiherer Straße geparkten roten Pkw Opel-Astra verkratzten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Wem sind am Fahrzeug verdächtige Personen aufgefallen und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310.

HALLSTADT. In der Nacht zum Dienstag schlugen unbekannte Täter bei zwei Gartenlauben die Fensterscheiben ein und gelangten so in den Innenraum. Entwendet wurde bei beiden Einbrüchen nichts. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

FRENSDORF. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Samstagnacht bis Dienstagfrüh gegen fünf Schutzplankenfelder auf der Kreisstraße BA 29, auf der Strecke von Frensdorf in Richtung Reundorf. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1.250 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

BAMBERG. Dienstagfrüh kurz nach 06.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in der Geisfelder Straße informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte musste die Türe gewaltsam durch die Feuerwehr geöffnet werden, da der Brand auf dem Balkon war. Dieser konnte rasch gelöscht werden, es entstand allerdings Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Brandursache konnte zwar nicht letztendlich geklärt werden, es wird aber davon ausgegangen, dass die Brandursache in einem Elektrogrill oder einem Zigarettenstummel zu suchen ist. Weil die Wohnung leer war, suchten die Polizeibeamten nach Hinweisen zum Wohnungsinhaber, fanden aber stattdessen in zwei Zimmern auf dem Nachttisch Rauschgift und dazugehörige Utensilien, die sichergestellt wurden. Die beiden Wohnungsnehmer müssen sich neben fahrlässiger Brandstiftung auch noch wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 10.06.2020

A 70 / Oberhaid Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Dienstagsabend der 29-jährige Fahrer eines Nissan/Infinity auf regennasser Fahrbahn auf der A70, Höhe Oberhaid, in Fahrtrichtung Schweinfurt ins Schleudern und prallte mehrmals in die Außenschutzplanke. Das total beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Pkw und den Schutzplanken summiert sich auf rund 45.000 Euro.

A 73 / Kemmern Bei der Kontrolle eines 22-jährigen PKW-Fahrers fielen am Dienstagvormittag Schleierfahndern der Verkehrspolizei drogentypische Anzeichen im Verhalten des Mannes auf. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Auf die Untersagung der Weiterfahrt und die Blutentnahme folgen nun eine Anzeige wegen Drogenbesitzes sowie Bußgeld, Punkte und Fahrverbot.

A 73 / Untersiemau Weil er beim dem Versuch einem Reh auszuweichen auf der A 73, Höhe Untersiemau, in die Außenschutzplanken geraten war, meldete sich am Dienstagvormittag ein 23-jähriger Paketzusteller bei der Verkehrspolizei Bamberg. Hierbei fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 0,8 Promille, der Führerschein des jungen Mannes wurde deshalb sichergestellt. Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot kommen nun auf den Fahrer zu. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden an Pkw und Schutzplanken beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 10.06.2020

Bayreuth. Am gestrigen Dienstagmorgen wurde ein Radfahrer von einem unbekannten Lkw oder Sattelzug angefahren. Gestern kurz vor 10:00 Uhr hielt ein 39-jähriger Bayreuther mit seinem Fahrrad verkehrsbedingt hinter einem Lkw. Die beiden Fahrzeuge befuhren die Bahnhofstraße in Richtung Luitpoldplatz und mussten dort bei roter Lichtzeichenanlage stehen bleiben. Plötzlich fuhr der Lkw rückwärts und stieß hierbei gegen das Zweirad, wodurch der Radler stürzte. Durch den Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste sich später in einem Bayreuther Krankenhaus behandeln lassen. Der Unfallverursacher, bei dem es sich um einen Lkw oder Sattelzug mit vermutlich ausländischer Zulassung handelte, verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Zweiradfahrer zu kümmern. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die nähere Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der PI Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 10.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 10.06.2020

PINZBERG. Schwer verletzt wurden der 85-jährige Fahrer eines Opel und seine 80-jährige Beifahrerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße FO 2 bei Gosberg. Er übersah einen 67-jährigen Mazda-Fahrer, der ordnungsgemäß blinkte und zum Stehen gekommen war, um in eine Seitenstraße abzubiegen. Die beiden Senioren wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 9.500,– Euro.

KUNREUTH. Am Dienstagmorgen befuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer die Staatsstraße 2236 von Kunreuth nach Dobenreuth. Im Kurvenbereich kam er zu weit nach links, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Fahrer eines Betonpumpenmaschinen-Lkw kam. Der Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und erlitt eine Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000,– Euro.

FORCHHEIM. Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 21-Jähriger auf der Bayreuther Straße, als er in einer Linkskurve am Dienstagabend vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt mit seinem Daimler Chrysler ins Schleudern geriet. Er konnte den Pkw nicht mehr unter Kontrolle bringen, sodass er in den Mittelschutzstreifen fuhr und auf der Mittelinsel zum Stehen kam.

FORCHHEIM. Ein bislang unbekannter Täter lagerte im Grünstreifen im Eggolsheimer Weg zwischen dem Flurweg und der Bamberger Straße illegal verschiedenen Müll ab. Dieser Bauschutt u. a. dürfte dort bereits seit Monaten verrotten, da die Umverpackung von Zementsäcken bereits fest in ihrer Konsistenz wirkte. Wer Hinweise auf den „Entsorger“ geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

FORCHHEIM. In der Zeit von Montag auf Dienstag löste in Buckenhofen an der Staustufe ein bislang unbekannter Täter die Befestigungsseile von vier Booten. Da diese mit einer gesonderten Kette am Steg befestigt waren, konnte Schlimmeres verhindert werden. Wer konnte in dem Bereich verdächtige Beobachtungen machen? Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon-Nr. 09191/7090-0 entgegen genommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 10.06.2020

Ebermannstadt. Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Ramstertalstraße im Begegnungsverkehr ein sogenannter Spiegelklatscher. Die 78-jährige Fahrzeugführerin brachte den Vorgang zur Anzeige, weil der Unfallgegner einfach weitergefahren ist. Am Nachmittag plagte den Flüchtigen wohl das Gewissen und er kam zur Polizeiinspektion, um den Vorfall zu melden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ist die Folge.

Weißenohe. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag wurden bei einem 18-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Kontrollierte gab an, am Tag zuvor Drogen konsumiert zu haben. Auch führte er eine geringe Menge Cannabis mit sich. Weiterhin wurde im Auto eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Die Drogen und die Waffe wurden beschlagnahmt und eine Blutentnahme war die Folge. Gegen den jungen Mann wurden Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet. Wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss muss er dazu noch mit einer Geldbuße von 500,- Euro und 1 Monat Fahrverbot rechnen.

Weilersbach. Eine 23-Jährige war am Dienstagmittag mit ihrem Mofa ohne gültigem Versicherungskennzeichen unterwegs. Weitere Fahrten wurden ihr deshalb untersagt. Eine Anzeige ist die Folge.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 10.06.2020

Fehlanzeige.