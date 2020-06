Blick über den Zaun: „Fürst Carl Seenlandmarathon“ wird auf 2021 verschoben

Jubiläumsmarathon findet erst 2021 statt

Die Jubiläumsausgabe des Fürst Carl Seenlandmarathon muss wegen der Corona-Krise auf den 18./19. September 2021 verschoben werden. Das erklärten am Montag die Veranstalter OAI e.V. und Promoter Baboons GmbH zusammen mit dem Titelsponsor Fürst Carl in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

„Wir hatten uns selbst die erste Juni-Woche als Deadline gesetzt. Bis dahin mussten wir entscheiden, ob wir die Veranstaltung ordnungsgemäß und gewohnt professionell organisieren können. Wir haben schon viele Monate in die Organisation gesteckt, müssten jetzt in der heißen Phase drei Monate lang nochmals Vollgas geben, noch eine Menge kostenintensive Dinge beschaffen und Personal aus der Kurzarbeit holen,“ so Hubert Stanka für das gesamte Orgateam. Bis zuletzt habe man noch gehofft. Da aber von Seiten der Behörden und der Politik kein grünes Licht gegeben werden könne, habe man jetzt angesichts der fehlenden Planungssicherheit schweren Herzens absagen müssen.

„Es ist ein Jammer, dass uns das ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr erwischt. Es wäre nicht nur der 10. Seenlandmarathon gewesen, sondern wir wollten heuer auch unser 25-jähriges Firmenjubiläum feiern. Beides muss nun verschoben werden,“ so Baboons-Chef Ulrich Hanus. „Aber ok, wir blicken nach vorne.“

Der Politik und den Genehmigungsbehörden wollen die Organisatoren ausdrücklich keine Vorwürfe machen. „Die Lage ist, wie sie ist, und wir gehen professionell damit um. Allerdings ist die Unterstützung für Sportveranstalter und die Kommunikation seitens der Staatsregierung bis dato suboptimal gelaufen“, so die Seenlandmarathon-Macher. „Der finanzielle Schaden allein durch diese Absage lässt sich im Moment noch nicht beziffern, aber es ist bitter, wenn man auf Veranstaltungen neun Monate hinarbeitet und investiert, und dann war alles für die Katz“.

Nichts destotrotz wird die OAI anbieten, bereits gezahlte Startgelder an die Teilnehmer zurück zu erstatten. Eine Umschreibung auf das nächste Jahr oder eine Gutscheinlösung ist für den Veranstalter keine Alternative: „Das wäre nur eine Verschiebung des Problems mit noch mehr Verwaltungsaufwand. Wir wollen einen klaren Schnitt und möglichst unbelastet in die neue Laufsaison starten.“

Eine „abgespeckte Veranstaltung“ mit Abstandsauflagen oder ähnlichem, bei der der familiäre Gedanke des Fürst Carl Seenlandmarathon nicht zum Tragen käme, kann sich das Organisationsteam rund um Sepp Schiele, Annemarie Schön, Kristina Schiegl, Katja Kunerth und Anja Schnitzlein ebenfalls nicht vorstellen. „Wir leben vom engen Miteinander, der familiären Atmosphäre und dem menschlichen Einsatz unserer tollen Helfer. Wir können uns weder die Administration noch den gemeinsamen Sport in großen Starterfeldern unter Abstandsauflagen und Mundschutz vorstellen.“

Auch Katalin Fürstin von Wrede bedauert, dass der Fürst Carl Seenlandmarathon verschoben werden muss. „Wir bedauern es wirklich sehr, dass wir den Seenlandmarathon absagen müssen. Allerdings ist es generell der Tenor dieses Jahr und somit müssen auch wir uns den Gegebenheiten fügen“, so die Fürstin. „Wir freuen uns dennoch, dass wir zusammengekommen sind und auf das Event im Jahr 2021 hinarbeiten können.“

Die Meldezahlen für den Seenlandmarathon waren bis zum 15. März 2020 erneut auf Rekordkurs. Es stand zu erwarten, dass die Starterlisten erstmals vor Meldeschluss hätten geschlossen werden müssen. Ein Jubiläumsprogramm sollte insbesondere die Pleinfelder Bürger ins Festzelt locken und ein großes Dankeschön an die treuen Helfer sein. All das wird nun um ein Jahr verschoben.

Der Fürst Carl Seenlandmarathon®

Start und Ziel des beliebten Landschaftslaufes ist in Pleinfeld am Brombachsee. Seit 2011 wird der Seenlandmarathon® von der Outdoor and Offroad Association International e.V. (OAI) ausgerichtet. BABOONS® ist Marken- und Rechteinhaber sowie Promoter dieser größten Sportveranstaltung in der Region Altmühlfranken.

Der Fürst Carl Seenlandmarathon® zeichnet sich durch die einzigartige Panoramalaufstrecke direkt am Seeufer sowie den breitensportlichen Charakter aus. Neben dem Marathon werden Marathon-Staffeln, Halbmarathon, (Nordic) Walking, Hobbylauf und Nachwuchswettbewerbe angeboten. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rundet den Wettkampf ab, der rund 3.000 Teilnehmer und ein Vielfaches an Zuschauern nach Pleinfeld lockt.

Infos unter www.seenlandmarathon.de