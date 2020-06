Bayreuther Bauausschuss diskutiert Zukunft des Hans-Walter-Wild-Stadions

Die Mitglieder des Bauausschusses werden sich in ihrer Sitzung am kommenden Dienstag, 16. Juni, unter anderem mit der Zukunft des Hans-Walter-Wild-Stadions befassen. Die Tauglichkeit des Stadions für einen Spielbetrieb in der Dritten Fußball-Liga steht dabei ebenso auf der Tagesordnung wie die Erneuerung der stellenweise schadhaften Rasendrainage des Hauptplatzes und die Weiterführung der Planungen für eine Flutlichtanlage.

Zur Frage, ob das Hans-Walter-Wild-Stadion für einen höherklassigen Spielbetrieb geeignet ist, empfiehlt Oberbürgermeister Thomas Ebersberger den Ausschussmitgliedern eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Die ergebnisoffene Fachprüfung soll sich zunächst mit einem möglichen Fußballbetrieb in der Dritten Fußball-Liga beschäftigen. Außerdem wird sich der Ausschuss mit der in Teilen schadhaften Drainage des Hauptplatzes im Stadion befassen. Hierzu liegt ein Antrag von Stadtrat Dr. Wolfgang Gruber (Die Unabhängigen) vor. Auch der Rasen selber ist sanierungsbedürftig. Daher schlägt das Baureferat eine komplette Erneuerung des Spielfeldes sowie der Drainage im kommenden Jahr vor. Zudem wird der Stand der Planungen für eine Flutlichtanlage im Stadion vorgestellt.

Ebenfalls auf der Tagesordnung der Sitzung steht die Erschließung des Neubaugebiets „Untere Rotmainaue“ mit dem Stadtbus. Aufgrund eines Antrags von Stadtrat Dr. Christoph Rabenstein (SPD) wird die Verwaltung über den aktuellen Stand der Planungen für eine Fußwegverbindung aus der Unteren Rotmainaue in die Kulmbacher Straße zur Haltestelle „Klinik Herzoghöhe“ berichten. Außerdem stehen zwei Straßenbenennungen zur Entscheidung an.

Die Sitzung des Bauausschusses findet um 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, statt. Die Tagesordnung steht auf der Homepage der Stadt (www.bayreuth.de) zur Verfügung.