Ebermannstadt: WGM, WGO und WGG bilden Fraktionsgemeinschaft im Stadtrat

Die drei Wählergruppierungen WGM, WGO und WGG aus dem „Umland“ der Stadt Ebermannstadt bilden erneut eine Fraktionsgemeinschaft MOG. Am Mittwoch, den 03.06.2020 wurde in der ersten gemeinsamen Fraktionssitzung der neuen Legislaturperiode der Fraktionsvorstand bestimmt.Weiterhin wird Stadtrat Sebastian Götz (WGM) das Amt des Fraktionsvorsitzenden ausüben. Sein Stellvertreter ist Johannes Götz aus Burggaillenreuth (WGO). Heinrich Sponsel (WGO) wurde als Schatzmeister bestellt und Georg Henkel (WGG) übt das Amt des Schriftführers aus. In der ersten Fraktionssitzung wurde ein Maßnahmenkatalog zu den Themen erstellt, die in den Ortschaften und in der Stadt Ebermannstadt in der neuen Legislaturperiode aufgegriffen werden sollen. Die Fraktionsgemeinschaft nimmt die bevorstehenden Aufgaben mit großem Respekt an, auch und insbesondere im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise. Hier gelte vor allem, den finanziellen Auswirkungen mit Sachlichkeit, Objektivität und Augenmaß zu begegnen.