Neue Ausstellung „Rupprecht Geiger – Farbverdichtung“ im Kunstmuseum Bayreuth

Das Kunstmuseum Bayreuth teilt mit:

„Mit den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen ist das Kunstmuseum Bayreuth wieder geöffnet. Bis zum 21.6. ist hier die Ausstellung „Überzeichnet: Expression und Karikatur“ zusehen. Diese war ja nach der Eröffnung nur eine Woche lang geöffnet. Es lohnt sich also, sich die Originale nun intensiv und in Ruhe anzuschauen. Bitte beachten Sie, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Personen gleichzeitig ins Museum hineinlassen dürfen. Veranstaltungen, Führungen und Kunstkurse werden zunächst noch nicht stattfinden können. Aber wir hoffen, dass dies auch bald wieder möglich sein wird. Mittlerweile ist der Eingang in der Brautgasse wieder zugänglich, allerdigns werden wir die Besucher ab Sonntag aus Sicherheitsgründen im „Einbahnstaßenbetrieb“ durch das Museum führen. Bitte nutzen Sie daher zum Eingang weiterhin das Portal in der Kämmereigasse und als Ausgang dann die Tür zur Brautgasse.“

„Ab dem 12. Juli und bis zum 11. Oktober ist im Kunstmuseum Bayreuth die neue Ausstellung – Rupprecht Geiger: Farbverdichtung – zu erleben. Die Ausstellung entsteht zurzeit gerade in enger Zusammenarbeit mit dem Archiv Geiger in München, von dem als Leihgaben Gemälde, Graphitzeichnungen, Druckgraphiken und Objekte nach Bayreuth kommen werden. Hinzu kommen einige zusätzliche Druckgraphiken aus der Dr. Helmut und Constanze Meyer Kunststiftung und aus der Prof. Dr. Klaus Dettmann Kunststiftung im Kunstmuseum Bayreuth. Die mehrfach angedachte und nun endlich realisierte Ausstellung wird vom Bayerischen Kulturfonds gefördert. Ob es eine klassische Eröffnung geben kann, ist heute leider noch nicht zu sagen. Aber wir arbeiten an einer digitalen Alternative.“

„Und wir laden Sie natürlich herzlich ein, Bayreuth und die Rupprecht Geiger Ausstellung im Kunstmuseum Bayreuth zu besuchen.“