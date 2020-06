Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 06.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 06.06.2020

Bamberg. Am Freitagmittag wurde ein 26-jähriger Mann durch den Ladendetektiv eines Warenhauses an der Forchheimer Straße beobachtet, wie er Kosmetika mit einem dreistelligen Wert in seinen Rucksack packte. Der Mann verließ danach das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Zur Aufnahme des Diebstahls wurde die Polizei verständigt. Der Mann erhält eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Bamberg. Am Freitagnachmittag befuhr ein 28 jähriger Mann mit seinem Pedelec den Fußgängerweg von der Altenburg hinab in Richtung der Altenburger Straße. Aufgrund des aufgeweichten und nassen Untergrundes kam er zu Sturz und verletzte sich am Knie. Die offene Wunde musste im Klinikum Bamberg behandelt werden.

Bamberg. Am Freitagmittag, kurz nach 12:30 Uhr, wollte ein 46 jähriger Mann mit seinem Pkw in die Tankstelle, Ecke Brennerstraße/ Zollnerstraße einfahren. Hierbei übersah er, dass ihm ein 27 jähriger mit seinem Pkw entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge an der Fahrzeugfront. Der 27 jährige wurde bei dem Unfall leicht am Kopf verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Bamberg Stadt nahm den Verkehrsunfall auf. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizei unter der Nummer 0951/9129-0 zu wenden. Insbesondere käme hier ein Bus in Frage, welcher zum Unfallzeitpunkt ebenfalls die Brennerstraße befuhr und eventuell Angaben zum Unfallhergang machen könnte.

Bamberg. Im Zeitraum vom 03.06.20 bis 05.06.20 wurde der Gartenzaun einer Gartenparzelle am Kammermeisterweg in Bamberg angefahren und beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro. Die Ermittlungen der Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht laufen.

Bamberg/Gaustadt. Bereits am letzten Samstag bemerkte eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis, dass sie ihren Geldbeutel in einem Einkaufswagen eines Supermarktes in Gaustadt liegen ließ. Kurz nachdem sie mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz verließ bemerkte sie den Verlust und fuhr zurück. Allerdings war es bereits zu spät. Ein unbekannter Täter hat die Geldbörse bereits an sich genommen. Die Dame erstattete nun Anzeige bei der Polizei wegen Unterschlagung. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen. Zeugenhinweise werden an die PI Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-0 erbeten.

Bamberg. Am Freitagmorgen kam es in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße zu einem Streit zwischen zwei Personen. Im Verlauf des Streites beleidigte ein 78-jähriger Bamberger einen 40 jährigen Mann und zeigte ihm dazu noch den „Vogel“. Durch eine Streife der Polizei wurde der Vorfall aufgenommen und Anzeige gegen den 78 jährigen Mann wegen Beleidigung erstattet.

Bamberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, wurde eine Streife der Polizei auf einen Radfahrer in der Starkenfeldstraße aufmerksam. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert, welcher bereits als absolut fahruntauglich anzusehen ist. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt. Ebenfalls eine Anzeige wegen Trunkenheit bekommt ein 38 jähriger Radfahrer, der einer Verkehrskontrolle in der Brennerstraße unterzogen wurde. Auch bei ihm konnte übermäßiger Alkoholkonsum angenommen werden, weshalb er fahruntauglich war. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum Bamberg durchgeführt.

Bamberg. Zu einer größeren Auseinandersetzung unter Jugendlichen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht. Hierbei waren insgesamt sieben Jugendliche beteiligt, wobei insbesondere ein 22 jähriger Bamberger einen 23 jährigen Bamberger ins Gesicht schlug. Als der Täter ein weiteres Mal zuschlagen wollte traf er unbeabsichtigt eine weiteren 23 jährigen Mann. Danach gingen die beiden Geschädigten gegen den Schläger vor und schlugen auf diesen ein. Alle Beteiligte wurden leicht verletzt. Zudem standen die Beteiligten unter Alkoholeinfluss. Unbeteiligte Zeugen konnten den Vorfall beobachten und teilten dies der Polizei mit. Ein beteiligtes Pärchen stritt sich dann zwei Stunden später noch einmal in der Luitpoldstraße. Wieder war ein Eingreifen der Polizei nötig. Hierbei schlugen sich die beiden gegenseitig, waren aber gegenüber der Polizei nicht sehr gesprächsbereit. Offensichtlich gab es infolge der ersten Auseinandersetzung Grund für einen weiteren Beziehungsstreit. Die Ermittlungen der Polizei wegen diversen Körperverletzungsdelikten wurden eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 06.06.2020

OBERHAID. Die Serie von Sachbeschädigungen an Pkws hält an. Am Freitagnachmittag wurden weitere, zwei im Bereich Anspännlein geparkte Fahrzeuge verkratzt. An einem grauen Renault und einem schwarzen Audi wurden jeweils die beiden linken Türen beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter werden unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen genommen.

HALLSTADT. Auf das Bargeld abgesehen hatte es ein bisher unbekannter Täter, der am Freitagnachmittag im Bereich des Real-Marktes in der Emil-Kemmer-Straße unterwegs war. Gegen 17.20 Uhr hatte die Geschädigte beim Verlassen des Einkaufsmarktes ihren Geldbeutel verloren. Wenig später war dieser dann an der Information des Marktes abgegeben worden. Die zur Abholung verständigte Geschädigte musste bei der Übergabe feststellen, dass das gesamte Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entnommen worden war. Hinweise auf den „Finder“ nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

TROSDORF. Ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend in der Trosdorfer Hauptstraße ereignete. Hier hatte ein 44jähriger Mercedes-Fahrer einem 64jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

MEMMELSDORF. Ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot kommt auf eine 45jährige Pkw-Fahrerin zu, die in der Freitagnacht an der Autobahnausfahrt der Anschlussstelle Memmelsdorf kontrolliert wurde. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest am Evidential-Gerät der Dienststelle ergab einen Wert von 0,56 Promille. Der Skoda-Fahrerin wurde die Weiterfahrt unterbunden.

BAMBERG. Da er mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Berliner Ring unterwegs war, wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags ein 31jähriger Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei der Kontrolle drogentypische Symptome festgestellt wurden, lag der Verdacht auf Drogeneinwirkung vor. Beim Pkw-Fahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Neben einem Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz kommt auf ihn noch ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot zu.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 06.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land om 06.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim am 06.06.2020

FORCHHEIM. Am Freitagvormittag, in der Zeit von 10.55 bis 11.05 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Regnitzstraße ein blauer BWW X3 angefahren. Am Fahrzeug wurde Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,– EUR angerichtet.

Ein weißes Wohnmobil der Marke Renault wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Willy-Brandt-Allee angefahren. Der Schaden beträgt etwa 150,– EUR. Die Unfallzeit dürfte hier am Freitagabend, gegen 17.00 Uhr, gewesen sein.

In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

FORCHHEIM. Bei Arbeiten zur Entsorgung eines alten Öltanks kam es am Freitagvormittag in einem leerstehenden Anwesen „Am Eichenwald“ zum Ausbruch eines Brandes. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort war, hatten die Arbeiter der Firma das Feuer bereits gelöscht. Der Brandherd wurde durch die Feuerwehr komplett abgelöscht und die betroffenen Kellerräume von den Öldämpfen gereinigt. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 900,– EUR. Die vier tätigen Handwerker wurden vorsorglich zur Abklärung ihres Gesundheitszustandes vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

FORCHHEIM. Nachdem er sich eine Mahlzeit in den Ofen geschoben hatte, war ein Bewohner am Seltsamplatz am Freitagabend eingeschlafen. Daraufhin wurde durch das verbrannte Essen die gesamte Wohnung verraucht. Selbst der einsetzende Rauchmelder und ein Klopfen und Klingeln konnten ihn nicht wecken, sodass die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden musste. Er konnte schließlich aus seiner Wohnung verbracht werden. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde die Wohnung gelüftet. Personen oder Sachen kamen nicht zu Schaden. Beim Wohnungsinhaber konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung zum Verhüten von Bränden ist die Folge.

FORCHHEIM. Am späten Freitagabend konnte bei der Kontrolle eines 20-Jährigen auf der Sportinsel festgestellt werden, dass dieser offensichtlich gerade einen Joint geraucht hatte. Er zeigte sich geständig. Bei der Durchsuchung seiner persönlichen Sachen konnte weiteres Marihuana aufgefunden werden. Er hat sich wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 06.06.2020

EBERMANNSTADT. Während der Streife fiel Beamten der PI Ebermannstadt am Freitagabend eine Gruppe von fünf Jugendlichen auf, die auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes eine kleine Feier mit Alkohol und Tabak abhielten. Die Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren waren alle leicht alkoholisiert. Da die jungen Leute aus mehreren Hausständen stammen, den Mindestabstand untereinander nicht eingehalten haben und verbotswidrig auf einem öffentlichem Platz gefeiert haben, erwartet sie nun unter anderem eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 06.06.2020

KULMBACH. Erst war ein 33-jähriger unangenehm aufgefallen, weil er in einer Spielothek in Kulmbach auf einen Automaten einschlug. Im Zuge des dadurch ausgelösten Polizeieinsatzes flog noch ein anschließend begangener Diebstahl auf. Als die Polizei dem Mann schließlich auf die Spur kam, eröffneten sie ihm zudem einen gegen ihn bestehenden Haftbefehl.

Den Begriff des „Untertauchens“, um sich einer drohenden Haftstrafe zu entziehen, hatte der 33-jährige, der zuletzt im Raum Bayreuth ansässig war, offenbar gründlich missverstanden. Am Freitagnachmittag randalierte er in Kulmbach in einer Spielothek am Milchhof, weil er sein fehlendes Zockerglück an einem Automaten ausließ. Er konnte hierbei zwar noch das Weite suchen, allerdings blieb sein weiteres Treiben, welches in einem Diebstahl in der Pestalozzistraße mündete, nicht unbemerkt. Dort hatte er einen Blumenstrauß aus einem Verkaufsständer an sich genommen und sich in Richtung Innenstadt abgesetzt. Den aufmerksamen Augen von Passanten war es zu verdanken, dass eine Kulmbacher Polizeistreife den Mann schließlich am Zentralen Omnibusbahnhof in Kulmbach dingfest machen konnte.

Über die Anwesenheit der Beamten zeigte sich der alkoholisierte 33-jährige wenig erfreut, was er in diversen unflätigen und beleidigenden Äußerungen Kund tat. Als ihm schließlich die Festnahme aufgrund zweier Fahndungsnotierungen und der unausweichliche Weg in die Justizvollzugsanstalt erklärt wurde, hinterließ er im Funkstreifenwagen neben lautstarkem und strafrechtlich relevantem Protest, als „letztes Andenken“ noch einige Körperflüssigkeiten. Für die nächste Zukunft dürfte er an seinem neuen Wohnsitz Gelegenheit haben, über die jüngsten Begebenheiten und die damit verbundenen Strafanzeigen nachzudenken.