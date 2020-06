Brandstiftung in Hausen: Die Geschädigten rufen Bevölkerung zur Mithilfe auf

Wir bitten um Euere Mithilfe!!!

Es ist an der Zeit es öffentlich zu machen, was in letzter Zeit in Hausen geschieht. Innerhalb des letzten Monats wurden drei Brandanschläge ausgeübt. Zwei davon an unseren Vereinsheim! Wir bitten den Verantwortlichen dies gefälligst zu unterlassen. Du verursachst nicht nur Schaden, sondern gefährdest auch alle Anwohner im näheren Umkreis. Gerade im eng bebauten Dorfkern, können sich Brände rasch ausbreiten und historische Gebäude zerstören.

An allen Bürger: Wenn Sie irgendwelche Auffälligkeiten oder den Verursacher auf frischer Tat erwischen, rufen sie bitte unmittelbar die Polizei. Jeder Hinweis könnte nützlich sein.

Vielen Dank

Deutsche Brüder Hausen e.V.