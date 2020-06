Stellungnahme des Verein Nationalpark Steigerwald e.V. zum Artikel 29. Mai 2020: Artenvielfalt – Bayern bekommt vier neue Naturwälder

Der Verein Nationalpark Steigerwald begrüßt das Vorhaben von Ministerin Michaela Kaniber, einen Teil des Bayerischen Staatswaldes dauerhaft unter Schutz zu stellen. Der 1.Vorstand Dr. Liebhard Löffler freut sich, dass der Steigerwald berücksichtigt wird. Um etwa 500 bis 600 Hektar soll das bereits geschützte Naturwaldreservat Böhlgrund erweitert werden. Löffler sieht mit dieser Maßnahme den jahrelangen Einsatz des Verein Nationalpark Steigerwald gewürdigt. Glücklicherweise sei mittlerweile in ökologisch denkenden Forstkreisen anerkannt, dass aus der Bewirtschaftung genommene Gebiete bzw. Naturwälder als Kernflächen des Naturschutzes zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften bedrohter Tier und Pflanzenarten dienen.

Der 2. Vorsitzende Florian Tully betont: Wenn man Buchenwälder schützen will hätten wir uns ein besser geeignetes Gebiet wie den „Hohen Buchenen Wald“ im Zentralsteigerwald gewünscht, auch um ein UNESCO Weltnaturerbe zu erreichen. Leider ist das Gebiet Böhlgrund mit vorwiegend jungen Wäldern bewachsen und nicht der typische Steigerwald-Rotbuchenbestand. Die Entscheidung hierfür sei wohl eher aus politischem Kalkül und aus wirtschaftlichen Gründen gefallen, da die Staatsforsten in den Steillagen weniger Geld verdienen können.

Stand der Wissenschaft ist, dass Naturwaldflächen erst in Größen ab 2000 Hektar für den Aufbau von stabilen, überlebensfähigen Populationen relevant sind. Tully schlägt deshalb vor, das anschließende ökologisch sehr wertvolle Gebiet „Weilersbach-Tal“ ebenfalls unter Schutz zu stellen. Die „Nationale Strategie der Bundesregierung zur biologischen Vielfalt“ sieht bis zum Jahre 2020 auf 2% der Fläche Deutschlands wieder ungestörte Entwicklung der Natur und Wildnis vor. So käme man dem ein Stück näher. Löffler erinnert die Staatsregierung an ihr Versprechen, 10 Prozent der Staatswälder, die eine Fläche von insgesamt 756 000 Hektar aufweisen, bis 2021 aus der Holznutzung zu entlassen. Der Steigerwald biete ideale Voraussetzungen für ein Großschutzgebiet, das eine große Bedeutung für die Region und das gesamte Franken entwickeln könnte. Als Verein streben wir nach wie vor die Prädikate „Nationalpark“ und „Weltnaturerbe“ an, denn so profitieren Beide am besten: NATUR und MENSCH!

Im Auftrag des Vorstandes

Dr. Liebhard Löffler und Florian Tully