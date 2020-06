Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 04.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 04.06.2020

BAMBERG. Am Montagfrüh, zwischen 04.00 Uhr und 06.30 Uhr, wurden in einer Unterkunft für Bauarbeiter, in der Reußstraße, von zwei dort schlafenden Männern die Handys, ein zweistelliger Bargeldbetrag sowie die Ausweispapiere entwendet. Bei dem Täter handelte es sich um einen 43-jährigen Wohnsitzlosen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 430 Euro.

BAMBERG. Am Mittwochnachmittag, gegen 14.20 Uhr, zerkratzte ein 52-jähriger Betrunkener auf dem Parkplatz eines Baumarktes mit einer Münze die rechte Fahrzeugseite eines dort abgestellten blauen VW Tiguan. Der Mann, der bei einem Alkoholtest einen Wert von 3,24 Promille erzielte, richtete Sachschaden von etwa 2000 Euro an. Der Täter muss sich wegen Sachbeschädigung an Pkw verantworten.

BAMBERG. Beim Linksabbiegen vom Zinkenwörth auf die Hainstraße übersah am Mittwochnachmittag, kurz vor 15.00 Uhr, ein 59-jähriger Autofahrer einen Pedelec-Fahrer, der dort die Hainstraße überquerte, um in den Zinkenwörth einzufahren. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich einen Beinbruch zu, weshalb er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. An Auto und Pedelec entstand Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro.

BAMBERG. Beim Rückwärtsfahren übersah am Mittwochmittag, kurz nach 12.00 Uhr, eine Opel-Fahrerin in der Promenadestraße einen Audi-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, weshalb Sachschaden von etwa 8000 Euro entstanden ist.

BAMBERG. In der Schwarzenbergstraße wurde zwischen dem 03. Mai und dem 03. Juni diesen Jahres ein weißer VW-Up von einem Unbekannten angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 200 Euro angerichtet hatte, flüchtete dieser unerkannt.

BAMBERG. Ein weißer Dacia wurde zwischen Dienstagfrüh, 11.00 Uhr und Mittwochmittag, 13.30 Uhr, am Ottobrunnen am linken vorderen Seitenteil von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Obwohl der Unbekannte Sachschaden von etwa 200 Euro angerichtet hatte, flüchtete er von der Unfallstelle.

BAMBERG. Während der Kontrolle einer Personengruppe am Mittwochnachmittag auf der Grünfläche neben der Konzerthalle am Schiffbauplatz fanden Polizeibeamte bei einer 22-jährigen Frau in deren Handtasche ein geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt; die junge Frau muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

BAMBERG. Am Mittwochabend, kurz nach 19.30 Uhr, kontrollierte die Polizei am Hainspielplatz eine Personengruppe, die dort Basketball spielte. Bei einem 24-jährigen Mann tauchten während der Durchsuchung Marihuana und dazugehörige Utensilien auf, die von der Polizei beschlagnahmt wurden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 04.06.2020

BISCHBERG. Mit leichten Verletzungen musste am Mittwochabend ein 55-jähriger Mann durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auf dem Radweg von Bamberg in Richtung Bischberg stürzte der Trekkingradfahrer, weil er offensichtlich aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts kam.

LICHTENEICHE. Leichte Verletzungen zog sich ein 18-Jähriger am Mittwochabend, kurz nach 23 Uhr, bei einem Verkehrsunfall zu. Beim Rechtsabbiegen in die Stockseestraße rutschte das Hinterrad seines Zweirades weg, so dass er stürzte. Zur Behandlung musste der junge Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Am Krad entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

STEGAURACH. Über den Lenker seines Fahrrades stürzte ein Radfahrer am Mittwochabend in der Bamberger Straße. Als ein Passant dem Verletzten helfen wollte, flüchtete der Mann von der Unfallstelle. Die inzwischen eingetroffene Polizeistreife konnte den Mann jedoch kurze Zeit später stoppen. Der 60-Jährige zeigte erhebliche Ausfallerscheinungen, machte widersprüchliche Angaben und stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein daraufhin durchgeführter Test am Alkomaten erbrachte 1,74 Promille. Zur Behandlung musste der Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 04.06.2020

Bamberg-Ost. Bei der Überprüfung eines rumänischen Bauarbeiters, am Mittwochvormittag, durch Schleierfahnder der Verkehrspolizei fand sich in seiner Geldbörse, neben seinem legalen Ausweis, ein gefälschtes Personaldokument eines anderen Balkanstaates, das der 43jährige, wie er angab, dort für „problemlose“ Besuchsreisen verwendete. Nach der Sicherstellung der Fälschung musste er eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe erbringen und wird wegen Urkundenfälschung angezeigt.

Bamberg, Main-Donau-Kanal. Mittwochvormittag unterzogen die Beamten der Wasserschutzpolizei ein deutsches Gütermotorschiff, welches mit Schüttgut in Richtung Donau unterwegs war, einer technischen Vollkontrolle. Das Ergebnis war für den Schiffsführer unerfreulich. Es wurden verschiedene technische Mängel festgestellt. Diese führten dazu, dass der Schiffsführer seine Fahrt vorerst nicht weiter fortsetzen konnte, sondern erst ein Mechaniker angefordert werden musste, um die Mängel zu beseitigen. Auf den Schiffsführer kommt deshalb ein nicht geringes Bußgeld zu.

Bamberg, Main-Donau-Kanal, Schleuse Bamberg. Beim Einfahren in die Schleusenkammer verfiel am Mittwochnachmittag ein 105 m langes Gütermotorschiff nach Steuerbord und prallte mit seinem Bug an die Betonarmierung der Schleuseneinfahrt der Schleuse Bamberg. Ein frisch betoniertes Teilstück wurde dabei beschädigt. Als Grund für den Schiffsunfall ermittelten die Beamten der Wasserschutzpolizei Bamberg menschliches Fehlverhalten in Zusammenhang mit einer zu sehr achterlastig getrimmten Beladung des Schiffes. Der Schiffsführer wird angezeigt und muss mit einem erheblichen Bußgeld rechnen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 04.06.2020

Gesees. Am Mittwochmittag befuhr ein 68jähriger Pkw-Fahrer die Ortsverbindungsstraße von Forkendorf in Richtung Mistelbach. Am Ortsausgang wollte er den Lkw eines 58-Jährigen überholen. Dabei streifte er den Lkw seitlich, lenkte dann zu weit nach links und landete schließlich im Graben. Er verletzte sich dabei leicht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 20.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Weidenberg. Am frühen Mittwochabend befuhr eine 54jährige Pkw-Fahrerin die Neue Straße in Richtung Oberer Markt. Dort wollte sie nach links abbiegen. Sie übersah dabei jedoch einen entgegen kommenden 57jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 04.06.2020

FORCHHEIM OT Kersbach. Einen Schaden von ca. 1.500,– Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter an einem im Irrlrinnig geparkten grünen Mini und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Die Stoßstange des Pkw wurde verkratzt. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Rufnummer 09191/7090-0 erbeten.

FORCHHEIM. Von Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag hatte ein 18-Jähriger seinen schwarzen VW Golf in der Bamberger Straße am Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als er dann am Mittwoch zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug den rechten Außenspiegel beschädigte und außerdem an der Beifahrertüre einen Lackschaden verursacht hatte. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne seinen notwendigen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon-Nr. 09191/7090-0.

FORCHHEIM. Nur auf den Lenker und eine Tasche eines Fahrrads im Gesamtwert von ca. 200,– Euro hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Pfingstmontag bis Mittwochabend in einem Wohnanwesen in der Bayreuther Straße abgesehen. Das Rad war in einem Kellerraum abgestellt, welcher von zwei Mehrfamilienhäusern genutzt wird. Bitte Hinweise an die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon: 09191/7090-0.

FORCHHEIM. Bereits am Dienstagmittag wurde eine 76-Jährige von einem Herrn angerufen, der sich als Polizeibeamter vorstellte. In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und man sei noch auf der Suche nach einem flüchtigen Täter. Die Seniorin wurde nach ihrer Bankverbindung und Wertgegenständen befragt. Diese gab sie geistesgegenwärtig nicht heraus. Die Polizeiinspektion Forchheim warnt vor ähnlichen Anrufen und rät in solchen Fällen keinesfalls Auskünfte zu erteilen.

KUNREUTH OT ERMREUS. Als eine 42-Jährige auf einem Feldweg am Dienstagabend joggen war, kam ihr ein Quad entgegen. Dieses wendete kurze Zeit später und fuhr der Dame aus unerklärlichen Gründen hinterher, wodurch sie Angst bekam und sich in den Wald flüchtete. Dieses Quad war mit zwei Männern im Alter von etwa 35 Jahren besetzt. Wer ähnliche verdächtige Beobachtungen im Bereich Ermreus, Wunderburg, machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 04.06.2020

Ebermannstadt. Am Mittwochnachmittag missachtete eine 19-jährige Citroen-Fahrerin am Schottenberg die Rechts-vor-Links-Regelung und stieß mit einem 28-jährigen Mazda-Fahrer zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Gesamtschaden beträgt 5000 Euro.

Gräfenberg. Am Mittwochabend wurde ein 30-jähriger Mann am Michelsberg beim dortigen Kriegerdenkmal festgestellt. Beim Erblicken der herannahenden Polizeistreife versuchte er zu türmen. Der Flüchtende konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und überprüft werden. Bei ihm und in seinem mitgeführten Rucksack wurden geringe Mengen an Rauschgift aufgefunden und sichergestellt. Außerdem stand er mit über 1,5 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss, so dass ihm eine mögliche Heimfahrt untersagt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmittel eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 04.06.2020

Fehlanzeige.