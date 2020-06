Forchheim: „Kirche Verklärung Christi“ als Gemälde geschaffen

Inspiriert vom Titel der Kirche hat die in Ebern lebende Künstlerin Anne Olbrich „Verklärung Christi“ als Gemälde geschaffen. Ausdrucksstarke Farbkombinationen wechseln mit behutsam tastenden Annäherungen an dieses mystische Geschehen auf dem Berg der Verklärung. Die Vernissage dieser eindrucksvollen Kunstausstellung findet am 14.6. um 11.30 Uhr in der Pfarrkirche Verklärung Christi statt. Die Exponate von Frau Olbrich werden bis zum 6. September zu sehen sein. Unter den zahlreichen Kunstausstellungen von Anne Olbrich im fränkischen Raum sind „1000 Jahre Sankt Stephan – Begegnungen“ (2020), der Bilderzyklus „Apokalypse“ (2011) und die Gemäldesammlung im Bistumshaus St. Otto und ihre Dauerausstellung in der Galerie Gabriele Murr in Bamberg hervorzuheben.