Fazit und Ausblick: BAnefiz Kulturstream

Nächstes Highlight: Sarah Straub mit Special Guest Konstantin Wecker

(Pressemitteilung des Veranstaltungsservice Bamberg)

Das Corona-Virus hat das die Live-Kultur, so wie wir sie kennen, für einige Monate vollständig zum Erliegen gebracht. Auch wir haben im Zuge der Allgemeinverfügungen bereits mehr als 150 Konzerte verschieben oder gar komplett absagen müssen. Um mit dieser Ausnahmesituation bestmöglich umzugehen und auch weiterhin an unserer Leidenschaft für Liveentertainment festzuhalten, haben wir, gemeinsam mit starken Partnern, das Projekt „BAnefiz Kulturstream“ an den Start gebracht. Nicht nur als finanzielle Unterstützung für die regionale Kulturszene, sondern auch um den teilnehmenden Künstlern endlich wieder eine Plattform für ihre Auftritte zu bieten.

Mit einer überwältigend positiven Resonanz blicken wir inzwischen auf 12 erfolgreiche Stream-Konzerte zurück. Nicht nur die Künstler zeigten sich hellauf begeistert, sondern auch das Zuschauerfeedback impliziert: Livestream-Konzerte finden in der Region Bamberg und auch darüber hinaus großen Zuspruch!

Die Zuschauerzahl ist ein weiterer Indikator dafür, dass digitale Konzerte großen Anklang finden: Über 80 000 Zugriffe gab es insgesamt auf die Streams, die auf mehreren Partnerportalen für Konzertfreunde sichtbar waren. Dadurch war es uns möglich insgesamt über 8000 Euro an Spenden zu generieren, die selbstverständlich den teilnehmenden Künstlern zugutekommen. Ein großer Dank geht an dieser Stelle auch an Eventworks, ohne die ein Stream in dieser Qualität nicht möglich gewesen wäre, und an die Sponsoren, durch die das Projekt überhaupt erst ins Leben gerufen werden konnte. Durch die vielfältige Bandbreite des Programms haben wir für die unterschiedlichsten Musikfreunde ein Angebot geschaffen, das ohne große Mühe von zuhause aus genossen werden kann. Ob Allstar Rocksession, die Dorfrocker, ein Kinder-Theaterstück, oder ein Bamberger Kultursession-Abend – es war wirklich für jeden etwas dabei.

Und das sagen Beteiligte und Künstler zu dem Projekt:

Wolfgang Heyder (Veranstaltungsservice Bamberg):

„Obwohl diese Zeit für Veranstalter sehr schwierig ist und wir schon über 150 Veranstaltungen verlegen mussten, fokussieren wir uns mit einer positiven Grundstimmung auf die Zukunft. Konzerte werden wieder möglich sein und darauf bereiten wir uns mit viel Motivation vor. Darum freue ich mich umso mehr über die massiv positive Resonanz und die hervorragende Qualität des Live-Streams.“

David Saam (Boxgalopp):

„Unser Auftritt hat uns saumäßig Spaß gemacht. Nach langer Zeit konnten wir endlich mal wieder gemeinsam spielen! Gefehlt haben uns zwar der direkte Kontakt zum Publikum und der Applaus, aber wir haben im Nachhinein und über die sozialen Medien viele begeisterte Rückmeldungen bekommen. DANKE an alle, die zugeschaut und „Einrittsgeld“ gespendet haben! Und ein großes DANKE an die Organisatoren und Techniker, die das möglich gemacht haben!“

Arnd Rühlmann (Hanuta Gonzales):

„Nach ein paar Videos aus dem heimischen Wohnzimmer hat es riesigen Spaß gemacht, endlich mal wieder mit Kolleg*innen gemeinsam auf der Bühne zu stehen – auch wenn es für mich erst einmal ungewohnt war, so ganz ohne Publikum zu performen. Aber auch das Team hinter den Kameras hat für eine tolle, gelöste Stimmung gesorgt. Vielen Dank an alle Beteiligten!“

Steff Porzel (Allstar Rocksession & Space Truckers):

„Die besonderen Umstände haben uns die Möglichkeit gegeben, in einer Besetzung zusammen zu spielen, die es normalerweise so gar nicht gegeben hätte. Natürlich muss man sich ein bisschen an das Umfeld gewöhnen, denn ein „normaler“ Gig mit Publikum ist schon etwas anderes. Mein erstes Stream-Konzert hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gleich noch ein zweites dranhängen wollte. Vielen Dank an alle, die gespendet haben, an alle Sponsoren und an ein sagenhaftes Team in der Technik.“

Nun warten wir gespannt auf ein weiteres Highlight am 19. Juni um 20 Uhr: Sarah Straub mit Special Guest Konstantin Wecker!

Da der Erhalt der Kulturszene und die Unterstützung der teilnehmenden Künstler im Vordergrund der Livestream-Konzerte steht, möchten wir noch einmal explizit auf die Möglichkeit hinweisen, eine Spende zu hinterlassen. Diese ging bisher zu 100 Prozent den beteiligten Künstlern zu! Die Spenden für den Auftritt von Sarah Straub und Konstantin Wecker gehen an den Hospizverein Bamberg.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Zuschauern für ihre Treue und das durchweg gute Feedback und freuen uns bereits jetzt auf den nächsten Termin. Alle Infos zu den Streams, Partnern, teilnehmenden Künstlern und natürlich auch zu den Spenden gibt es immer aktuell auf www.BAnefiz-kulturstream.de