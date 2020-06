Dritter Bürgermeister zu Besuch in der Graf-Botho-Schule Pottenstein – Digitale Schule im Fokus Pottenstein

Bei einem Treffen zwischen Rektor Marco Speckner, Schulleiter der Graf-Botho-Schule und Christian Weber, dem dritten Bürgermeister der Stadt Pottenstein, standen die digitalen Strukturen sowie das Medienkonzept der Grund- und Mittelschule im Fokus. Um das Medienkonzept der Schule umsetzen zu können bedarf es einer Grundausstattung von der bislang nur ein Teil angeschafft wurde. Lehrkräfte, Schüler, aber auch die Stadtverwaltung müssen noch viel zu oft improvisieren und sich mit alten oder privaten Endgerätelösungen behelfen. Dabei ist das Geld bereits da: Der Stadt Pottenstein stehen Zuwendungen aus dem Digital Pakt Schule in Höhe von 100.595,00 Euro zu. Auch aus dem Förderprogramm Bayern Digital II, mit dessen Hilfe bereits der schulische EDV-Raum ausgestattet wurde, sind weitere Restmittel verfügbar. Darüber hinaus steht ein Förderpaket „Sonderbudget Leihgeräte“ zur Verfügung über welches Sachaufwandsträger -gerade für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler ohne Zugang zu einem geeigneten Gerät -entsprechende mobile Endgeräte anschaffen können. Der 32jährige Christian Weber ist nicht nur Vorsitzender der JL-Fraktion im Stadtrat der Stadt Pottenstein sondern wurde vom Stadtrat mit dem Referat Digitalisierung und Infrastruktur betraut. Er will sich mit einem Antrag an den Stadtrat und den Ersten Bürgermeister wenden: „Die Graf-Botho-Schule ist eine der wichtigsten Einrichtungen in unserer Heimatstadt und ist es wert auch bei der digitalen Infrastruktur priorisiert behandelt zu werden. Bildung – insbesondere der Unterricht im Primarbereich – bestimmt wesentlich über die Zukunftschancen junger Menschen. Nachdem die Schulen mittlerweile schrittweise zurück in den Alltag starten, und mehr denn je auf den Einsatz digitaler Hilfsmittel angewiesen sind, müssen wir jetzt handeln.“

