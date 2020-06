Bayreuth: Students for Future Bayreuth organisieren Mahnwache

Am Freitag den 5. Juni findet von 13 Uhr bis 14 Uhr eine Mahnwache organisiert von den Students for Future Bayreuth in der Maximilianstraße auf Höhe der Marktapotheke statt. Inhaltlich geht es darum die aktuelle Situation als Chance zu nutzen und zu fragen, in was für einer Welt wir in Zukunft leben möchten. Was muss auch jetzt dafür getan werden? Interessierte Personen sind herzlich eingeladen nach Möglichkeit mit eigenen Plakaten zu kommen. Die Auflagen zum Infektionsschutz werden eingehalten.