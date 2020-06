Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 01.06.2020

Pressebericht Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 01.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 01.06.2020

Lisberg. Am Sonntag gegen 22.15 Uhr geriet ein 52-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem E-Scooter in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem muss der Betroffene mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Ergänzender Hinweis bzgl. „Elektrokleinstfahrzeuge“

Elektrische Tretroller (E-Scooter), Segways u.ä. werden rechtlich unter dem Oberbegriff „Elektrokleinstfahrzeuge“ zusammengefasst. Mit Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vom 15.06.2019 wurden die Vorraussetzungen geschaffen, dass diese Elektrokleinstfahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen können.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch für Elektrokleinstfahrzeuge die einschlägig geltenden Straf- und Bußgeldregelungen zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr gelten (0,5-Promille-Grenze gemäß § 24a des Straßenverkehrsgesetzes, Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 Strafgesetzbuch). Für unter 21-jährige und Führerschein-Neulinge in der Probezeit gilt auch hier die Null-Promille-Grenze.

Zum Beispiel kann bei einer Alkoholkonzentration von 0,5 Promille bereits ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat verhängt werden. Darüber hinaus werden zwei Punkte im Fahreignungsregister eingetragen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 01.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 01.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 01.06.2020

ERMREUTH. Mit leichten Verletzungen kam gestern Abend ein 11jähriger Junge ins Krankenhaus, nachdem er am Marktplatz einen Pkw übersehen hatte. Der Bub fuhr dort mit seinem Fahrrad vom Spielplatz kommend und wollte von der Pfarrgasse in den Marktplatz einfahren. Hierbei übersah eine von rechts kommende Pkw-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Schaden von insgesamt über 1000 Euro.

FORCHHEIM. -Fehlalarm wurde alkoholisierten Kraftfahrer zum Verhängnis – Wegen eines Einbruchalarms im Forchheimer Norden fuhren mehrere Streifen der PI Forchheim am frühen Sonntagmorgen zur Staustufe. Dort angekommen konnten die Beamten zwar keine Einbrecher, wohl aber einen verdächtigen Pkw mit rumänischer Zulassung feststellen, in dem sich eine Person befand. Der ausländische Fahrer hatte eine Kiste Bier im Kofferraum und konnte nicht schlüssig erklären, weswegen er sich an der Örtlichkeit aufhielt. Aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,00 Promille wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und hierzu seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Trunkenheitsfahrt konnte ihm bis dato nicht nachgewiesen werden. Mit dem Alarm hatte er ebenfalls nichts zu tun, dieser hatte technische Ursachen und stellte sich schnell als Fehlalarm heraus. Nicht schlecht staunten dann jedoch die Kollegen der Frühschicht, als diese, kurze Zeit später, die Örtlichkeit nochmals bestreiften. Der alkoholisierte Kraftfahrer, dem die Kollegen kurz zuvor die Fahrzeugschlüssel abgenommen hatten, kam ihnen mit seinem Pkw, fahrender Weise, entgegen. Wie sich herausstellte war er im Besitz des Zweit-Schlüssels. Letztendlich kam dem Mann seine Fahrt dann aber teuer zu stehen. Weil der zweite Test eine Alkoholisierung von immer noch über 0,8 Promille ergab, musste er eine Sicherheitsleistung von über 500 Euro bezahlen. Darüber hinaus erwartet den Osteuropäer ein Fahrverbot für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 01.06.2020

Landkreis Forchheim. Am Sonntagvormittag führten Beamte der PI Ebermannstadt eine 2-stündige Lasermessung im Bereich der B470 Höhe Sachsenmühle durch. Bei den erlaubten 70 km/h war der Schnellste mit 85 km/h unterwegs. Die Beamten stellten insgesamt 3 Verwarnungen aus.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 01.06.2020

Fehlanzeige.