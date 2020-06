Eckental: „Handmade by Silv“ spendet dem Verein „Kinder helfen Kinder“ 700 Euro

Gerade in diesen schweren Zeiten ist es umso schöner zu hören, was Menschen in der Region Eckental leisten um anderen zu helfen.

Silvia Igl, die Inhaberin von Handmade by Silv – liebevoll genäht, startete gleich zu Beginn der Corona Pandemie, die Aktion „Schmuckstücke für das Gesicht“. Sie nähte über 100 ihrer „Schmuckstücke“ in vielen Farben und unterschiedlichen Designs für Groß und Klein und verkaufte diese über Ihre Instagramseite auf Spendenbasis.

„Ich habe überlegt, wie ich den Menschen in meiner Region am besten helfen kann und dachte dabei sofort an den Kinder für Kinder e.v.“ erzählte Sie. Alle Spenden kamen daher in einen Topf und sie überreichte letzte Woche die wunderbare Summe von 700€ an den Verein, der seit Jahren bedürfte Kinder und Familien in der Region unterstützt.

Wir von Kinder für Kinder e.v. sind absolut begeistert von diesem Engagement und bedanken uns bei Silvia Igl und Allen, die diese Spende ermöglicht haben.