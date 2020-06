Bayreuth: Markus Ziereis wechselt aus der 3. Liga zur Altstadt

Die Altstadt hat eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison verpflichtet: Markus Ziereis kommt vom TSV 1860 München. Sowohl bei den Sechzgern als auch zuvor bei Jahn Regensburg war Ziereis in der Regionalliga Bayern eine feste Größe und verhalf beiden Teams zum Aufstieg in die 3. Liga.

Für den 27-Jährigen haben die „Ambitionen und die klaren Ziele, die der Verein hat“, den Ausschlag für den Wechsel aus der 3. Liga nach Bayreuth gegeben. „Wolfgang Gruber und Timo Rost haben mich in den persönlichen Gesprächen von der Aufgabe überzeugt. Für mich ist wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, erfolgreichen Fußball zu spielen“, so der im oberpfälzischen Roding geborene Angreifer.

Bereits viermal aufgestiegen

Allein dreimal konnte Ziereis die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern feiern: erst 2013 gemeinsam mit Chris Wolf und Ivan Knezevic mit den Löwen-Amateuren, 2016 mit Jahn Regensburg und schließlich 2018 mit der ersten Mannschaft des TSV 1860. In diesen drei Spielzeiten erzielte er 55 Tore in 91 Spielen. „Ich kenne die Liga ganz gut“, sagt der Offensivspieler, der zudem mit Darmstadt (2014) und Regensburg (2017) in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Die weiteren Stationen seiner Karriere waren der FSV Frankfurt und der Chemnitzer FC.

Gruber: „Sind glücklich, dass sich ein solcher Spieler für uns entschieden hat!“

Geschäftsführer Wolfgang Gruber freut sich, dass die Verpflichtung des Wunschspielers gelungen ist: „Wir haben lange um ihn gekämpft. Umso glücklicher sind wir, dass er sich ein solcher Spieler für uns entschieden hat!“ Für Trainer Timo Rost ist die Verpflichtung ein wichtiger Schritt in den Planungen für die kommende Spielzeit: „Markus Ziereis hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein unheimlich gefährlicher Stürmer ist, der uns in der Offensive wie auch mit seiner Erfahrung helfen kann.“