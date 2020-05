Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 31.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 31.05.2020

Bamberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Bughof ein Fahrrad und ein Mofa aus Garagen entwendet. Der Täter ließ das Mofa in einem nahen Straßengraben liegen, das Fahrrad im Wert von 650,- Euro blieb verschwunden.

Bamberg. Die zwei Kennzeichen BA-B1035 wurden im Laufe der letzten Woche von einem BMW abmontiert und entwendet. Der BMW war auf einem Tankstellengelände in der Moosstraße abgestellt gewesen.

Bamberg. Am Samstag, gegen 12 Uhr, wurde einer 46-jährigen Bambergerin in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße der Geldbeutel entwendet. Gegen 21 Uhr wurde die Geldbörse wieder aufgefunden, es fehlten jedoch daraus 35,- Euro Bargeld.

Bamberg. Mehrere Sitzbänke wurden auf der Kettenbrücke angeschmiert. Unbekannte Täter brachten politische Parolen an, der Sachschaden dürfte ca. 500,- Euro betragen.

Bamberg. Wegen sexueller Belästigung muss sich ein 27-jähriger verantworten. Der junge Mann hatte am Samstag, gegen 19.30 Uhr, erheblich betrunken mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Luitpoldstraße befahren. Wegen seines Fehlverhaltens kam er mit mehreren Personen in Streit. Einer Frau faßte der Mann in den Schritt, einem 17-jährigen versuchte er mit einer Flasche zu schlagen. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad, kam aber nicht weit. Aufgrund seiner Trunkenheit stürzte er und konnte von einer alarmierten Polizeistreife festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, nach einer Blutentnahme wurde der 27-jährige in einer Haftzelle ausgenüchtert.

Bamberg. Eine Anzeige wegen Bedrohung wird gegen einen 23-jährigen Bamberger erstattet. Er hatte am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, eine Bekannte in der Pödeldorfer Straße mit einer sogenannten Softairwaffe bedroht. Bei Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der Mann jedoch kooperativ. Bei der weiteren Sachbehandlung wurde noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Waffe und Rauschgift wurden sichergestellt.

Bamberg. Eine Schlägerei wurde am Sonntag, um 1 Uhr, vom Grünen Markt gemeldet. Zwischen zwei Gruppen junger Männer entwickelte sich aus unbekannten Gründen ein Streit, der dann in Tätlichkeiten ausartete. Fünf leicht verletzte Männer konnten noch von den Streifen angetroffen werden, die gegnerische Gruppe hatte die Flucht ergriffen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Bamberg. Mit einer Glasflasche stieß am Sonntag, gegen 2 Uhr, ein 19-jähriger aus dem Landkreis Bamberg einem anderen gegen den Kopf. Der 20-jährige Angegriffene wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Grund der Attacke auf der Kettenbrücke konnte noch nicht herausgefunden werden, evtl. liegt sie aber in der erheblichen Alkoholisierung des Täters. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Bamberg. Weil er eine polizeiliche Sachbehandlung in der Fischstraße störte, erhielt am Sonntag, um 01.30 Uhr, ein 26-jähriger einen Platzverweis. Dem kam der Mann aber nicht nach, stattdessen versuchte er zwei eingesetzte Polizeibeamte zu treten. Der 26-jährige wurde deswegen festgenommen und nach einer Blutentnahme in einer Haftzelle ebenfalls ausgenüchtert. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von 2 Promille ergeben.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 31.05.2020

HALLSTADT. Im Zeitraum Freitag, 10.00 h bis 19.00 h entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Akku des Herstellers Bosch von einem Pedelac-Fahrrad. Das Fahrrad der Marke Winora stand auf einem Einkaufsmarktparkplatz in der Emil-Kemmer-Straße. Der Entwendungsschaden beträgt 500 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 0951/9129-310.

ZAPFENDORF. Ein 65jähriger Mercedesfahrer befuhr am Samstagabend mit seinem Pkw die Bamberger Straße. Da er kurz abgelenkt war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen eine Grundstücksmauer. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich der 65jährige leicht und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25000 Euro.

BREITENGÜßBACH. Im Zeitraum Samstag 11.30 h bis 12.00 h wurde ein, auf einem Einkaufsmarktparkplatz im Gewerbepark abgestellter Pkw der Marke Peugeot angefahren. Der Pkw wurde hinten rechts beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, unter Tel. 0951/9129-310, entgegen.

SCHLÜSSELFELD. Am Samstagnachmittag wurde ein 28jähriger Motorradfahrer am Marktplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der 28jährige rumänische Staatsbürger keinen Führerschein für das Motorrad der Marke Suzuki besitzt und das Motorrad nicht versichert und zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Strafanzeige mit mehreren Straftatbeständen folgt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 31.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 31.05.2020

Bindlach/Allersdorf. Am Samstag, den 30.05.20, vormittags, wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Staatsstraße 2163 von Allersdorf in Richtung Bayreuth befuhr und beim Ortsteil Grabenhaus nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen „Vorfahrtsstraße“ und einen Verkehrsleitpfosten. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Der Sachschaden an den Verkehrszeichen beträgt mindestens 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0921/506-2230 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 31.05.2020

FORCHHEIM/BUCKENHOFEN. In der Pautzfelder Straße 15 wurde im Zeitraum von Freitag, den 29.05.20, 16:00 Uhr, bis Samstag, den 30.05.20, 10:00 Uhr, ein schwarzer Audi A4 angefahren. Der Audi wurde dabei hinten links beschädigt. Von dem bislang unbekannten Verursacher und seinem Fahrzeug fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

FORCHHEIM. Im Zeitraum von letzten Mittwoch, den 27.05.20 bis Freitag, den 29.05.20, wurde von einem Fahrradcontainer am Seltsamplatz 3, ein schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke Cyco entwendet. Am Gepäckträger des Rades befand sich ein, ebenfalls schwarzer, Fahrradkorb. Wer Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen kann, möge sich bitte bei der Polizei Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 melden.

TRAILSDORF. Samstagnacht wurden am bekannten Jugendtreff in der Sportplatzstraße bei einem 16- und einem 17jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Weil bei dem 17jährigen geringe Mengen Marihuana aufgefunden wurden, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet. Dem 16jährigen, der mit seinem Mofa zum Sportplatz gefahren war, wurden zur Unterbindung der Weiterfahrt die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Jugendlichen wurden im Anschluss den Erziehungsberechtigten übergeben.

FORCHHEIM. Ebenfalls eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes erhält ein 50jähriger Maler aus Forchheim, der Samstagnacht am Bahnhof einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Bei ihm konnte eine geringe Menge an Methamphetamin aufgefunden werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 31.05.2020

Am Samstagnachmittag führten Beamte der PI Ebermannstadt eine Lasermessung im Bereich der Talstraße in Egloffstein durch. Bei den erlaubten 30 km/h war der Schnellste mit 55 km/h unterwegs. Neben 5 Verwarnungen mussten die Beamten 2 Bußgeldanzeigen, eine davon mit Fahrverbot, erstellen. Am Samstagabend wurde eine weitere Lasermessung im Bereich der Ortsdurchfahrt in Unterleinleiter veranlasst. Bei den erlaubten 50 km/h war der Schnellste mit 71 Stundenkilometern unterwegs. Neben 1 Verwarnung wurde gegen 2 Fahrer eine Bußgeldanzeige eingeleitet.

Weilersbach. Von Freitagabend bis Samstagvormittag ging bislang unbekannter Täter eine Pferdekoppel oberhalb des Weilersbacher Sportplatzes zum wiederholten Male an, indem die Umzäunung an einigen Stellen mutwillig niedergedrückt und beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden befindet sich im geringwertigen Bereich. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Ebermannstadt Täterhinweise unter der Telefonnummer 09194/7388-0.