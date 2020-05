Pfingstpredigt von Erzbischof Ludwig Schick in der Corona-Zeit

„Der Heilige Geist macht das Leben frei und sicher“

Das Pfingstfest 2020 ist nach Worten von Erzbischof Ludwig Schick besonders wichtig für einen guten Ausgang aus dem Lockdown in der Corona-Zeit. Gott habe den Heiligen Geist gesandt, der das Leben frei und sicher mache. Er gebe die Kraft, eine Zukunft zu gestalten, in der alle Menschen leben können, sagte Schick am Sonntag in seiner Pfingstpredigt im Bamberger Dom.

„Wir feiern Pfingsten in einer Zeit, in der wir aus dem Lockdown langsam herauskommen. Immer mehr Freiheiten werden eröffnet, zugleich wird aber auch Sicherheit verlangt, um keine zweite Welle zu verursachen“, sagte der Erzbischof. Es stelle sich die Frage: „Wie müssen wir uns nach Corona verhalten, damit wir ein sowohl freiheitliches als auch sicheres Leben führen, das in Zukunft auch Epidemien früh erkennt und sie eingrenzt.“ An Pfingsten wird gebetet: „Gott, sende aus Deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu.“

Der Heilige Geist müsse in dieser Welt lebendig bleiben, fügte Schick hinzu. „Es ist Aufgabe der Kirche, Gottes Geist im Bewusstsein der Menschen und der Welt zu erhalten.“ Er sei der Geist Jesu Christi und des Evangeliums, der das Leben human gestalte in allen Dimensionen. Der Erzbischof ging auf die sieben Gaben ein: Weisheit und Einsicht, Rat, Erkenntnis und Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht und führte aus: „Es ist der Heilige Geist, der weise macht und Erkenntnis von richtig und falsch schenkt. Er regt den Verstand an, das gute Leben zu suchen für alle.“ Er sei der Geist der Stärke, der alle Kräfte bündelt, um Menschheit und Schöpfung eine gute Zukunft zu ermöglichen, der uns vollbringen lässt, was wir als gut und richtig erkannt haben und davor bewahrt, alle Schwierigkeiten zu meiden und in Mittelmäßigkeit und Gleichgültigkeit abzugleiten“, so Schick weiter. Die Ehrfurcht vor Gott impliziere auch Ehrfurcht vor der Würde des Menschen und vor der ganzen Schöpfung. Die Frömmigkeit in Gebet und Gottesdienst mache den Menschen nützlich für die Mitmenschen.

Der Pfingstgottesdienst wird auf www.youtube.com/erzbistumbamberg live übertragen und kann auch im Nachhinein dort angeschaut werden.