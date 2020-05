Kutzenberg: Bezirkstagspräsident gratuliert Dr. Nedal Al-Khatib zur Auszeichnung

Dr. Nedal Al-Khatib, Chefarzt am Bezirksklinikum Obermain, wurde mit dem Focus-Siegel „Empfohlener Arzt in der Region“ ausgezeichnet. Bezirkstagspräsident Henry Schramm gratulierte ihm persönlich zu dieser großen Anerkennung.

„Ihre Kollegen und Patienten wissen Sie als Mensch und Ihre fachliche Erfahrung sehr zu schätzen“, beglückwünschte Bezirkstagspräsident Henry Schramm, der auch Verwaltungsratsvorsitzender der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken ist, den Chefarzt Al-Khatib. „Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihr Engagement und Ihre hervorragenden Leistungen, die Sie täglich an der Bezirksklinik leisten.“

Dr. Nedal Al-Khatib ist seit August 2018 Chefarzt an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Kutzenberg. Die Auszeichnung mit dem Focus-Siegel zeige, dass er sich in kurzer Zeit eine großartige Wertschätzung in der Region erarbeitet hat, so Henry Schramm. Hervorzuheben ist die dreifache Empfehlung als Neurologe, Psychiater und Suchtmediziner. Der Bezirkstagspräsident wünschte weiterhin viel Erfolg und Tatkraft in dieser verantwortungsvollen Position.

Dr. Al-Khatib ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für Neurologie. Er verfügt über die Zusatzbezeichnungen „Suchtmedizinische Grundversorgung“ und „Ärztliches Qualitätsmanagement“. Zudem ist er qualifiziert für eine Verhaltens- und tiefenpsychologische Therapie als auch für eine psychodynamische Gruppentherapie. Am Zentrum für Integrative Psychotherapie in München hat er die Ausbildung zum Supervisor (VT) erfolgreich abgeschlossen. Außerdem erwarb er spezielle Qualifikation auf dem Gebiet des Begutachtungswesens und verfügt über einen IHK-Abschluss als Medizincontroller.

Vor seinem Einsatz am Bezirksklinikum Obermain war er langjährig als Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Marien Hospitals in Dortmund tätig.

Das Focus-Siegel „Empfohlene Ärzte in der Region“ zeichnet seit fast 25 Jahren führende Experten in Therapie und Diagnostik aus. Die Empfehlung erhalten jene Ärzte, die in ihrem Landkreis unter den 10 Prozent der Ärzte mit der höchsten Gesamtbewertung liegen. Bewertungskriterien sind unter anderem Kollegenempfehlung, Facharzt- und Zusatzbezeichnungen, Vortragstätigkeit und Patientenzufriedenheit.