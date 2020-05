Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 30.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 30.05.2020

BAMBERG. Am Freitagnachmittag war eine 26jährige Frau mit ihren zwei 10 und 1jährigen Kindern in einem Lebensmittelmarkt in Bamberg unterwegs. Die Mutter hat zunächst Waren im mitgeführten Kinderwagen versteckt und zahlte dann an der Kasse andere Waren. Die Waren aus dem Kinderwagen legte sie nicht zum Zahlen auf. Das bemerkte das Personal und hielt die Frau an. Im Büro wollte dann die Mutter ihr 10jähriges Kind mit einem Rucksack nach draußen schicken. Der Grund dafür dürfte gewesen sein, dass sich darin auch Diebesgut aus Bekleidungsgeschäften der Innenstadt befunden hatte. Die Mutter wurde nun wegen diverser Diebstähle angezeigt.

BAMBERG. In der Samstagnacht wurden gegen ca. 01:30 zwei 19 und 20jährige Männer in der Ludwigstraße kontrolliert, da sie ohne Licht auf einem Fahrrad unterwegs waren. Der eine Mann fuhr das Rad, der andere saß auf dem Fahrradkorb, der sich auf dem Gepäckträger befand. Dadurch wurde der Korb plattgesessen. Im Gespräch ergaben sich Widersprüche und Hinweise, dass die Männer das Rad zuvor am Bahnhof gestohlen hatten. Das Rad wurde durch die Polizei sichergestellt. Nun wird der Eigentümer gesucht (siehe Bild).

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Freitag war im Zeitraum von 8 Uhr bis 14 Uhr ein schwarzer Ford in der Ohmstraße geparkt abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren, sodass am linken Heck ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Falles.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 30.05.2020

STRULLENDORF. Vom 28.05.2020 auf den 29.05.2020 wurde in der Industriestraße ein Edelstahlofen entwendet. Der Ofen stand auf einem Firmengelände. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

STEGAURACH. Am Freitagmittag kam es in der Bamberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige befuhr mit ihrem VW Polo die Debringer Straße und bog nach links in die Bamberger Straße ein. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin. Die 22-jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei über 2000 Euro.

BISCHBERG. Am Freitagnachmittag übersah ein 38-jähriger mit seinem Renault beim Auffahren auf die B26 die von links kommende, bevorrechtigte Fahrerin eines Hyundai. Es kam zum Unfall. Die 51-jährige und auch der Unfallverursacher blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

RECKENDORF. Bereits am Freitag, den 08.05.2020, wurde im Mühlweg in Reckendorf eine Grundstücksmauer angefahren. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 500 Euro. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Zeugen des Unfalls können sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 melden.

LICHTENEICHE. In der Schlesienstraße wurde von Mittwoch auf Freitag ein geparkter Pkw angefahren. Der Schaden auf der linken Fahrzeugseite wird auf 400 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

WEICHENWASSERLOS. Am Freitag, gegen 14:15 Uhr, überholte ein Lkw mit Anhänger in der Roßdacher Straße einen Traktor. Beim Wiedereinscheren kam der Lkw-Anhänger gegen das linke Vorderrad der landwirtschaftlichen Zugmaschine, wodurch der Traktorfahrer rechts gegen eine Wand geriet. Der Lkw fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land (Tel. 0951/9129-310) ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

HALLSTADT. Am Freitagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am REAL-Parkplatz einen geparkten Audi. Die Unfallzeit liegt zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr. Es liegen Hinweise auf einen weißen Pkw Mercedes als möglichen Verursacher vor. Der Schaden wurde offenbar durch unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür verursacht, die Schadenshöhe liegt bei ca. 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Bamberg-Land – Tel. 0951/9129-310.

BURGEBRACH. Eine 59-jährige erstattete am Freitagnachmittag bei der Polizei Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Ihr Pkw stand vom 22.05.2020 bis 25.05.2020 auf dem Parkplatz der Steigerwaldklinik. Am Fiat waren mehrere Kratzer auf der Fahrerseite, Sachschaden ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bamberg-Land zu wenden, Tel. 0951/9129-310.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 30.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 30.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 30.05.2020

FORCHHEIM. Am Freitag mussten ein 43-jähriger VW-Fahrer und eine ihm nachfolgende 58-jährige Kia-Fahrerin kurz vor 13:00 Uhr auf der Bayreuther Straße verkehrsbedingt halten. Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer übersah dies offenbar, fuhr auf den Kia auf und schob diesen wiederum auf den VW. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 15.000 Euro, zudem erlitt die Dame im mittleren Fahrzeug ein HWS und eine Knieprellung.

FORCHHEIM. Am Freitag fuhr in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr auf dem Globus-Parkplatz ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck eines geparkten schwarzen Mercedes. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro, um den sich der Unfallverursacher nicht weiter kümmerte. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnr. 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

FORCHHEIM. Zwischen dem 20.05.2020 und dem 29.05.2020 hat ein bislang unbekannter Täter ein graues Mountainbike der Marke Winora mit auffällig neongrünen und blauen Mustern entwendet. Das Rad war ursprünglich am Bahnhofsplatz beim Ausgang zur Bayreuther Straße hin mit einem Zahlenschloss versperrt, das der Dieb allerdings knackte und zurückließ. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 erbeten.

FORCHHEIM. Im Zeitraum 22.05.2020 12:00 Uhr bis 29.05.2020, 13:00 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter an mehreren Türen und Fenstern eines freistehenden Einfamilienhauses Am Weingartssteig zu schaffen gemacht. Bis der Einbrecher schließlich hinein gelangte, hatte er ca. 5000,- Sachschaden verursacht. Tatbeute machte er trotzdem keine, da das Haus zum Tatzeitpunkt noch vollkommen leer stand. Wer diesbezüglich irgendwelche verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder evtl. sogar Zeuge des Einbruchs wurde, wird hiermit dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnr. 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

HEROLDSBACH. Am Samstag wurde ein 36-jähriger Fahrer eines E-Scooters in den frühen Morgenstunden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weil keine vorgeschriebene Versicherungsplakette an dem Fahrzeug angebracht war, erwartet ihn nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 30.05.2020

Hiltpoltstein. Am Freitagnachmittag kam es in der Ortsmitte von Kemmathen zu einem Unfall eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges. Der 16-jährige Fahrzeugführer aus dem Raum Erlanger Land fuhr hierbei von Gräfenberg Richtung Hiltpoltstein, wobei er im Bereich einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über das Kfz verlor, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Hierdurch wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt, seine beiden gleichaltrigen Insassen blieben laut gegenwärtigem Stand unverletzt. Die 3 Schüler wurden dennoch vorsorglich zur medizinischen Untersuchung ins Klinikum Forchheim verbracht. Am Kraftfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war die Feuerwehr Kappel zu Verkehrsmaßnahmen und Räumung der Fahrbahn eingesetzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 30.05.2020

KULMBACH. Eine böse Überraschung erlebte ein 36-Jähriger aus dem Bayreuther Landkreis, als er am Freitag gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, welches er gegen 10:15 Uhr auf dem Pendlerparkplatz am Schwedensteg geparkt hatte. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, die rechte hintere Seite des geparkten Fahrzeugs und beschädigte dieses hierbei. Statt einer Nachricht, hinterließ der Unfallverursacher lediglich einen Schaden in Höhe von ca. 2500€ und rote Lackspuren, welche durch Beamte der PI Kulmbach gesichert werden konnten. Trotz der vorhandenen Spuren, bittet die PI Kulmbach mögliche Zeugen, sich unter 09221/6090 zu melden, um den genauen Unfallhergang zu klären.

THURNAU. Ein Blechschaden in Höhe von ca. 1500,- ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich Freitagabend in Thurnau ereignete. Eine 56-jährige Kulmbacherin stellte ihren Mercedes SLK in der Zeit von 17:10 Uhr bis 19:20 Uhr unbeschädigt am Marktplatz in Thurnau ab. Als diese anschließend zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses oberhalb des hinteren Radkastens auf der Fahrerseite eine Eindellung aufwies. Der Verursacher machte sich allerdings unerkannt aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dem anhaftenden Fremdlack nach zu urteilen, muss es sich um ein blaues Verursacherfahrzeug gehandelt haben. Die Polizei Kulmbach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Tel.-Nr. 09221/6090 um sachdienliche Hinweise.