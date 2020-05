Männerkreis Pfarrei Don Bosco Forchheim hält Maiandacht in Weilersbach ab

Der Männerkreis der Pfarrei Don Bosco Forchheim hielt vor der Heide-Brünnel-Kapelle in Weilersbach seine traditionelle Maiandacht ab. Diese „Maria-Hilf-Kapelle“ wurde im Jahre 1991 auf Initiative des damaligen Pfarrers und Diözesanvertriebenseelsorgers Msgr. Adolf Schrenk als verkleinerter Nachbau des Heidebrünnel-Kirchleins im Altvatergebirge, der Heimat Schrenks, am Ortsrand von Weilersbach errichtet. Den Chorraum ziert ein Maria-Hilf-Bild, eine Kopie des bekannten Bildes aus Passau, das von Peter Bauer aus Forchheim geschaffen wurde. 1. Vorsitzender Eduard Nöth konnte insgesamt 35 Pfarrangehörige begrüßen, die sich zu Fuß, per Fahrrad oder per PKW auf den Weg zur Kapelle machten. Er entnahm der großen Beteiligung den Wunsch vieler Gläubiger nach aktiver Beteiligung durch gemeinsames Beten und Singen in dieser Krisensituation. Er hieß dabei besonders herzlich den langjährigen Pfarrer von Don Bosco P. Josef Brandl willkommen, der sich nach wie vor der Gemeinschaft verbunden fühlt. Eduard und Ulrike Nöth stellten „die Bereitschaft Mariens für den Anruf Gottes“ in den Mittelpunkt der Maiandacht, Auf dem Rückweg trafen sich die Teilnehmer im Gasthaus „Unter den Linden“ in Serlbach zur Einkehr.