Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 29.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstähle

BAMBERG. Im Laufe des Donnerstags wurde die Polizei insgesamt dreimal zu Ladendiebstählen im Bamberger Stadtgebiet gerufen. In verschiedenen Geschäften wollten zwei Männer und eine Frau Gemüse, Alkohol und Tabak für knapp 5 Euro stehlen. Die Langfinger müssen sich allesamt wegen Ladendiebstahls verantworten.

Kunststofffenster gestohlen

BAMBERG. Von einem Grundstück in der Bamberger Straße wurde am Donnerstag, zwischen 08.05 Uhr und 12.00 Uhr ein dort gelagertes Kunststofffenster, Farbe weiß/grau, im Zeitwert von 235,80 Euro gestohlen.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Handy-Diebstahl

BAMBERG. Am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr wurde in der Promenadestraße ein auf einer Bank für kurze Zeit unbeaufsichtigt abgelegtes weißes Apple iPhone gestohlen. Das Mobiltelefon hat einen Zeitwert von knapp 850 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Unbekannter zerkratzt VW Golf

BAMBERG. Zwischen Mittwochfrüh, 03.30 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 15.00 Uhr, wurde in der Hegelstraße die Beifahrerseite eines dort geparkten blauen VW Golf zerkratzt. Aufgrund des Schadensbildes wurde die Sachbeschädigung vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro beziffert.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr fuhr ein Radfahrer am Weidendamm gegen einen Jogger. Obwohl sich beide Unfallbeteiligten nach dem Zusammenstoß unterhielten, der Jogger keine Verletzung geltend machte, tauschten die Beiden keine Personalien aus. Am selben Abend ging der 31-Jährige dann aber aufgrund von Schmerzen zum Arzt, wo Prellungen und eine Platzwunde diagnostiziert wurden. Die Polizei bittet, dass sich der Radfahrer unter Tel.: 0951/9129-210 meldet.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Donnerstagnachmittag gegen 16.35 Uhr wurde in der Oberen Königstraße der linke Außenspiegel eines dort geparkten schwarzen Toyota angefahren. Der Anprall wurde von der Fahrzeughalterin wahrgenommen, als diese gerade einen Parkschein ziehen wollte. Der Unfallverursacher soll mit einem Firmenfahrzeug eines Lieferdienstes unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert.

Rollerfahrer hatte keinen gültigen Führerschein

BAMBERG. Am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr wurde in der Markusstraße ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 41-jährige Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem Rollerfahrer wurde die Weiterfahrt unterbunden. Er muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

57-jähriger Betrunkener beleidigt die Polizei

BAMBERG. Am Donnerstagnachmittag kurz nach 17.00 Uhr wurde der Polizei eine hilflose Person neben einem Supermarkt in der Promenadestraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreifen trafen diese einen amtsbekannten 57-jährigen Mann an, der die Beamten sofort beleidigte. Als der Betrunkene in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte er sich gegen die Maßnahme, indem er nach den Polizeibeamten trat, diese erneut beleidigte und auch noch bespuckte. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem Mann eine Blutentnahme an. Er muss sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Zeugen gesucht

BAMBERG. Am Dienstagabend kurz vor 22.00 Uhr wurde die Polizei in die Willy-Lessing-Straße gerufen, da dort ein grauer VW Bora gegen eine Parkbank gefahren und anschließend geflüchtet war. Sowohl die Parkbank als auch der Gehweg waren massiv beschädigt worden, der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte die 33-jährige Unfallverursacherin zu Haus angetroffen werden, ebenso ihr beschädigtes Fahrzeug. Auf Nachfrage gab die Fahrerin an, den Unfall absichtlich verursacht zu haben. Sie muss sich wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Führerscheines der Frau an.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0951/9129-310 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Handy entwendet

PEULENDORF. Ihr schwarzes Mobiltelefon, Samsung A20e, legte eine 21-Jährige am Mittwochnachmittag, zwischen 15.15 und 15.45 Uhr, unbeaufsichtigt auf einer Gartenmauer ab. Ein unbekannter Dieb ließ das Handy im Wert von 180 Euro mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen

OBERHAID. Nachdem bereits in der Nacht von Sonntag/Montag in der Angerstraße Fahrzeuge verkratzt wurden (der FT berichtete), waren Unbekannte erneut am Werk und beschädigten am Dienstagabend, zwischen 18.30 und 20.30 Uhr, zwei Pkw der Marke Toyota und Hyundai. Dabei entstand durch Kratzer im Lack an beiden Autos zusammen ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Die Autos parkten zur Tatzeit in der Ortsstraße „Anspännlein“ am rechten Fahrbahnrand.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, Hinweise geben?

Anhänger machte sich selbständig

GUNDELSHEIM. Im Gartenzaun eines Anwesens in der Hasenleite landete am Donnerstagnachmittag ein Anhänger. Dieser löste sich aus der Anhängerkupplung eines Lkw. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet

HEILIGENSTADT. Eine leicht verletzte Person sowie etwa 21.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen, kurz nach 7 Uhr ereignete. Von Heiligenstadt in Richtung Aufseß war eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw, Ford/Ranger unterwegs. An der Abzweigung Stücht bog ein Opel-Fahrer nach links in die Staatsstraße und nahm der Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt. Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der 22-jährige Unfallverursacher verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der insgesamt entstandene Unfallschaden beläuft sich auf etwa 21.500 Euro. Beide nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Motorleistung zu hoch – Führerschein nicht ausreichend

Bamberg-Ost. Bei der Kontrolle eines 21jährigen Zweiradfahrers durch eine Streife Der Verkehrspolizei stellte sich am Donnerstagabend heraus, dass dieser die Leistungsdrosselung seines Motorrades manipuliert hatte und nun die volle Motorleistung zur Verfügung stand. Seine Führerscheinklasse war jedoch nicht mehr dafür ausreichend. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Krad, auch wegen weiterer technischer Mängel sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis u. a. folgt.

Diesel abgepumpt

B 505 / Hirschaid. Rund 300 Liter Dieselkraftstoff pumpten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem nicht gesicherten Tank eines Sattelzuges ab, der auf einem Rastplatz an der B 505, Richtung Bamberg, abgestellt war. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 300 Euro. Die Verkehrspolizei Bamberg bittet hierzu um Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen auf oder im Umfeld des Parkplatzes unter Tel. 0951/9129-510.

Ausgebremst

A 70 / Hallstadt. Eine Nötigung im Straßenverkehr zeigte am Donnerstagnachmittag der 56jährige Fahrer eines schwarzen Audi A4 an. Seinen Angaben zu Folge wurde er zwischen den Anschlussstellen Hallstadt und Bamberg-Hafen, Fahrtrichtung Schweinfurt, zweimal durch den 54jährigen Fahrer eines ebenfalls schwarzen VW Polo „ausgebremst“. Die Verkehrspolizei bittet zu diesem Vorfall um Zeugenmeldungen, insbesondere eines LKW-Fahrers, der den Vorgang beobachtet haben soll, unter Tel. 0951/9129-510.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Motorradunfall mit schwer verletztem Fahrer

Mehlmeisel/ Ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer ereignete sich am gestrigen Abend auf der St 2181. Der 36jährige Zweiradfahrer fuhr von Fichtelberg in Richtung Mehlmeisel. Auf Höhe des Ortsteils Bärenschlag wollte er in einer lang gezogenen Linkskurve einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er nach dem Einscheren nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei die Schutzplanke. Dadurch kam er zu Fall und schlitterte noch mehrere Meter weit, bis er ein zweites Mal Kontakt mit der Fahrbahnbegrenzung hatte. Hier blieb er letztendlich liegen. Die beschädigte Maschine kam 80 Meter weiter im Straßengraben zum Stillstand. Zwei entgegenkommende Fahrzeugführer erkannten rechtzeitig die Gefahrensituation und konnten dementsprechend reagieren. Der schwerverletzte Kradfahrer wurde zunächst durch den Rettungsdienst stabilisiert bevor er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus überstellt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land geführt.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Streitberg. Am Donnerstagmittag wollte ein 31-jähriger Fiat-Fahrer von der Bahnhofsstraße kommend nach rechts in die B 470 einfahren. Da der Mann die Vorfahrt zu beachten hatte, hielt er verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 64-jähriger Renault-Fahrer registrierte das Anhaltemanöver des Vordermanns zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf. Dabei wurde Fiat-Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt 4000 Euro.

Sonstiges

Pretzfeld. Ein 32-jähriger Mann verbrannte seit dem Nachmittag auf seinem Grundstück alte Holzbalken und Holzverschnitt. Dabei waren die Flammen teilweise bis zu zwei Meter hoch. Vermutlich aufgrund des teilweise auffrischenden Windes entzündeten sich durch Funkenflug Strohreste, die sich unter dem Gebälk einer in der Nähe befindlichen Scheune befanden. Diese war teilweise wegen Renovierungsarbeiten abgedeckt. Durch einen glücklichen Umstand zufolge kam der 40-jährige Besitzer hinzu und erkannte sofort den Brandherd. Er alarmierte unverzüglich die örtliche Feuerwehr, die mit 18 Mann anrückte und das beginnende Feuer im Keim erstickte. Dennoch entstand am Dachstuhl ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Verursacher des Brandes zeigte sich völlig uneinsichtig. Seine getroffenen Vorsorgemaßnahmen zum Eindämmen des Brandes waren unzureichend. Nun wird gegen ihn wegen eines Branddeliktes ermittelt.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

PINZBERG. Glücklicherweise wurden die Unfallbeteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße FO 8 nur leicht verletzt. Aus Unachtsamkeit geriet ein 76-jähriger Daimler-Benz-Fahrer in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einer 46-jährigen Opel-Fahrerin. Beide Fahrzeuge kamen auf dem angrenzenden Radweg zum Stehen. Die freiwillige Feuerwehr Kersbach war mit 17 Mann vor Ort.

Unfallfluchten

FORCHHEIM. Am Donnerstagmorgen stellte ein 46-Jähriger seinen grünen Suzuki Jimny in der Kanalstraße unbeschädigt ab. Als er gegen 10:30 Uhr dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken die Stoßstange verkratzt hatte. Wer einen solchen Vorfall beobachten konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon-Nr. 09191/7090-0.

HEROLDSBACH. An der Straße im Förstergarten beschädigte am Donnerstagnachmittag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 500,– Euro zu kümmern. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon-Nr. 09191/7090-0 erbeten.

Sonstiges

HEROLDSBACH. Am Donnerstagnachmittag wollte ein 55-Jähriger mittels eines Abflammgeräts das Unkraut in der Straße Am Baumfeld, OT Poppendorf, vernichten. Scheinbar flog ein Funke in die angrenzende Hecke, sodass diese Feuer fing. Glücklicherweise konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr größtenteils mit Hilfe der Nachbarschaft gelöscht werden.

FORCHHEIM. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch gegen 20:25 Uhr am ZOB am Bahnhofsplatz ereignet haben soll: Dabei wurde ein 57-Jähriger leicht am Kopf verletzt, als er unvermittelt von drei Männern mit einem Metallgegenstand angegriffen wurde. Wer verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

FORCHHEIM. Am Donnerstagabend wurde ein Schlangenlinien fahrender 27-jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund für seine auffällige Fahrweise war wohl der im Anschluss bei einem freiwilligen Alkoholtest festgestellte Wert von 1,74 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.