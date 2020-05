Livestreams an Pfingsten aus dem Bamberger Dom

Werktagsgottesdienste aus der Nagelkapelle werden nicht mehr übertragen

Die Festgottesdienste an Pfingsten aus dem Bamberger Dom werden im Livestream im Internet übertragen. Unter der Adresse www.youtube.com/erzbistumbamberg sind die Pontifikalämter am Sonntag um 9.30 Uhr mit Erzbischof Ludwig Schick und am Montag um 9.30 Uhr mit Weihbischof Herwig Gössl zu sehen. Übertragen werden auch die Messe am Samstag um 8 Uhr sowie die Pontifikalvesper am Sonntag um 17 Uhr mit Erzbischof Schick. Wegen der staatlichen Vorgaben gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ist die Zahl der Gottesdienstbesucher im Dom auf 50 beschränkt. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist weiter verpflichtend.

Im Pontifikalamt am Pfingstsonntag erklingt die Missa in D zu vier Stimmen und Streicher von Antonio Caldara, ausgeführt von einem kleinen Vokal- und Instrumentalensemble. In der Vesper um 17 Uhr sind mehrstimmige Psalmvertonungen zu hören. Das Pontifikalamt am Pfingstmontag wird ebenfalls von Vokalisten mitgestaltet. Die Leitung haben Domkapellmeister Werner Pees und Franziska Bauer.

Die Ausstrahlung der Werktagsgottesdienste aus der Nagelkapelle wird nach Pfingsten eingestellt. Auf www.katholisch.de wird weiter täglich um 8 Uhr und sonntags um 10 Uhr ein Gottesdienst aus dem Kölner Dom übertragen.