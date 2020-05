ASB Forchheim bietet ab dem 2.Juni wieder Erste-Hilfe-Kurse an

Mit Masken und Handschuhen

Die Vermittlung von Erste-Hilfe-Kenntnissen ist eine der Kernleistungen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Umso bitterer war es für die Ausbilder des ASB-Regionalverbandes Forchheim, als die Kurse wegen der Corona-Krise ausgesetzt werden mussten. Ab dem 2.Juni werden die Samariter das Kursangebot wiederaufnehmen – jedoch unter gänzlich anderen Vorzeichen. Die Kursinhalte mussten dahingehend angepasst werden, dass ein direkter Körperkontakt bei den praktischen Übungen weitestgehend vermieden wird. Der ASB orientiert sich dabei an den Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

So ist die Größe des Lehrsaals so zu planen, dass der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern eingehalten werden kann – 10 m² für die Lehrkraft und mindestens 4 m² pro Teilnehmer. Entsprechend müssen die Kurse mit weniger Teilnehmern durchgeführt werden, als es vor der Corona-Krise üblich war. Aufgrund des Betretungsverbotes des Wohnheimes für Menschen mit Behinderung werden die Kurse außer-dem vorübergehend in die Jahnhalle, direkt neben dem ASB, verlegt. Praktische Übungen sollen nach Möglichkeit mit einer Übungspuppe durchgeführt werden – so zum Beispiel bei der Atemkontrolle oder der Helmabnahme. Die Puppen werden nach jedem Übungsdurchlauf desinfiziert. Alle praktischen Übungen zur Versorgung von Wunden sollen möglichst an der eigenen Person oder an geeigneten Modellen oder Gegenständen im Lehrsaal – wie zum Beispiel an einem Tischbein – durchgeführt werden.

Weiterhin müssen die Ausbilder dafür Sorge tragen, dass alle Kontaktflächen regelmäßig desinfiziert werden – genauso wie Türen, Türgriffe und Übungsmaterialien. Auf Tische im Lehrsaal soll laut DGUV generell verzichtet werden, um unnötige Oberflächenkontakte zu vermeiden. Es sollen mehr als drei Pausen eingeplant und dabei regelmäßig durchgelüftet werden.

Termine und das Anmeldeformular finden Sie unter www.asb-forchheim.de und telefonisch unter 09191 7007 15.