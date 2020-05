25 Video-Spaziergänge mit Bamberger Künstlerinnen und Künstlern

„WeltKULTURstadt – Was geht!?“

Die Corona-Pandemie hat das kulturelle Leben – auch in Bamberg – völlig auf den Kopf gestellt. Live-Events sind kaum mehr möglich und wenn, dann nicht im gewohnten Maße. Wie gehen hiesige Künstler*innen und Menschen, die in der Kulturszene Bambergs tätig sind, damit um? Wie beeinflusst Corona ihr (Berufs-) Leben? Und wie geht es überhaupt weiter? Daniel Seniuk, Schauspieler am E.T.A.-Hoffmann-Theater, hat sich mit einigen von ihnen zu einem Spaziergang durchs Weltkulturerbe getroffen, um diesen und weiteren Fragen nachzugehen. Einen ersten Eindruck davon gibt es unter https://vimeo.com/423516486/5b482ce7c9.

Der kommissarische Kulturbürgermeister Jonas Glüsenkamp begrüßt das Projekt und ruft die Bambergerinnen und Bamberger dazu auf, die vielen Kulturschaffenden in der Stadt in den kommenden Monaten besonders zu unterstützen: „Ab Mitte Juni werden im eingeschränkten Rahmen wieder Veranstaltungen möglich sein. Helfen Sie durch Besuche mit, dass das Kulturangebot so vielfältig bleibt wie vor der Krise.“

Die entstandenen Gespräche sind spannend, lustig, traurig, etwas wehmütig aber immer auch hoffnungsvoll – Daniel Seniuk präsentiert sie ab 02.06. in der sechsteiligen Reihe „WeltKULTURstadt – Was geht!?“, die zweimal wöchentlich online auf Vimeo und auf der städtischen Facebookseite veröffentlicht wird. Wer Anregungen, Vorschläge, Wünsche oder Ideen einbringen möchte, um Künstler*innen und Kulturschaffende zu unterstützen, kann sie an die E-Mail-Adresse weltkulturstadt@stadt.bamberg.de schicken.

Zum Spaziergang trafen sich: