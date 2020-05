Bayreuther „Extreme Metal“-Musiker spenden 500 Euro

Die Bayreuther Metal Band „Mortal Agony“ spendete an den Bayreuther Treff e.V. 500 €. Die Hobbymusiker möchten die Arbeit des Vereins unterstützen. Der 1996 gegründete Verein „Treff“ will vor allem Kindern und Jugendlichen zur Seite stehen. Er engagiert sich unter anderem bei der regelmäßigen Hausaufgabenbetreuung, hilft bei der Bewerbung um Arbeits- und Ausbildungsplätze und führt in den Schulferien Freizeiten und Unternehmungen durch. Auch bei familiären Problemen und in Krisensituationen steht die Streetworkerin Tanja Draht vom „Treff“ den Jugendlichen beratend zur Seite. Dies gilt im besonderen Maße für junge Menschen mit Migrationshintergrund.

Finanziert wird diese Spende – neben einem privaten Anteil der sechs Musiker aus Leidenschaft – durch Mund-Nase-Bedeckungen, die mit dem Logo der Band bedruckt sind. Diese können ab sofort über die Facebookseite von Mortal Agony bezogen werden.

Die Musiker möchten mit dieser Aktion ein Signal setzen: es ist wichtig gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten mehr an andere, als an sich selbst zu denken. Die Band ist überzeugt, jeder kann mit Respekt gegenüber seinen Mitmenschen und durch das Einhalten von empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen zur Verbesserung der Lage in der Corona-Krise beitragen. Auch empfehlen die Bayreuther Metal Heads sich durch die Fülle an Informationen und Meinungen, welche in dieser schweren Krise in allerlei Medien kursieren, nicht noch zusätzlich verunsichern zu lassen und verweisen auf offizielle Quellen, wie zum Beispiel das Robert Koch Institut.

Mortal Agony arbeitet übrigens an einer Song EP mit fünf Songs, welche hoffentlich 2020 fertig wird, der Krise zum Trotz. Allen Freunden sehr harter Musik sei die Band ans Herz gelegt.