Polzeibericht Fränkische Schweiz vom 26.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 26.05.2020

BAMBERG. Ein 40-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag in einem Geschäft in der Bamberger Innenstadt beim Diebstahl von einer Packung Kaffee für knapp 5,30 Euro ertappt. Im gleichen Geschäft wurden dann kurze Zeit später zwei Männer im Alter von 31 und 40 Jahren beim Diebstahl von Lebensmitteln für knapp 10 Euro erwischt.

BAMBERG. Ein 36-jähriger Mann hatte es am Montagabend in einem Geschäft im Bamberger Osten auf Getränke und Lebensmittel für knapp 15 Euro abgesehen. Auch er wurde vom aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet und der Polizei übergeben.

BAMBERG. Am Montag zwischen 16.09 Uhr und 16.36 Uhr wurde an der Einmündung Kunigundendamm / Heumannstraße die Seitenscheibe eines dort geparkten silberfarbenen Hyundai i30 eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Geldbörsen mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen, die offen in der Mittelkonsole lagen. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf 1000 Euro beziffert.

BAMBERG. Am Mittwochabend, 13.05.2020, wurde in der Oberen Königstraße ein gestohlenes Fahrrad vom rechtmäßigen Besitzer wieder aufgefunden. Das Fahrrad war mit einem anderen braunen Herrenrad der Marke Atala, mit einer neongelben Klingel und einem blauen Fisch mit der Bezeichnung „ICHTHYS“, versperrt. Das Rad wurde von der Polizei sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer des braunen Herrenrades wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.

BAMBERG. Gegen 18.00 Uhr am vergangenen Donnerstag, 21.05.2020, wurde festgestellt, dass Unbekannte im Treppenhaus der Hauptaufzugsgruppe im Bamberger Krankenhaus zwischen dem dritten und vierten Stock eine Tapete mit schwarzem Edding beschmierten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 650 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. An der Einmündung Dürrseestraße / Dr.-Robert-Pfleger-Straße missachtete am Montagmittag um 13.10 Uhr eine Skoda-Fahrerin das Stopp-Schild und prallte frontal gegen einen vorfahrtsberechtigten BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

BAMBERG. Am Montagvormittag ereignete sich an der Einmündung Hans-Birkmayr-Straße / Schildstraße ein Verkehrsunfall, weil ein 20-jähriger Autofahrer beim Abbremsen von der Bremse auf das Gaspedal rutschte und dadurch mit einem Renault-Fahrer zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen wird der Sachschaden von der Polizei auf etwa 7500 Euro beziffert. Auch hier wurde niemand verletzt.

BAMBERG. Montagfrüh um 08.10 Uhr stieß in der Eckbertstraße ein blauer VW Polo, vermutlich mit Bamberger Kennzeichen, im Begegnungsverkehr gegen den linken Außenspiegel eines anderen blauen VW Polo. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro zu kümmern. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Babenbergerring wurde am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr die Treppe im Außenbereich eines Wohnanwesens angefahren. Der Tatverdacht richtet sich gegen den Fahrer eines grünen VW Golf, ein älterer Mann mit Glatze. Obwohl hier Sachschaden von etwa 600 Euro verursacht wurde, machte sich der Verursacher ebenfalls aus dem Staub. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Montagabend gegen 22.00 Uhr fiel einer Polizeistreife am Grünen Markt ein Radfahrer auf, der dort ohne Licht unterwegs war. Der Radler ignorierte zunächst die Anhaltezeichen der Polizei, blieb dann aber trotzdem stehen. Zwei unbeteiligte Personen mischten sich in die Kontrolle ein, weshalb sie mehrfach gebeten werden mussten, den Abstand einzuhalten. Kurze Zeit später kam noch 41-jähriger Mann zu der Kontrolle und filmte mit seinem Handy den Polizeieinsatz. Dies wurde ebenfalls von den Beamten unterbunden, wobei der Mann Widerstand leistete. In das Geschehen mischten sich dann noch zwei weitere Männer ein, die versuchten, den Radfahrer, der sich ebenfalls gegen die polizeiliche Maßnahme wehrte, zu befreien. Letztendlich beleidigte der Radfahrer die eingesetzten Polizisten, gegen einen Mann musste die Polizei Pfefferspray einsetzen. Als die drei Personen in Gewahrsam genommen wurden, stieß der betrunkene Radfahrer (1,52 Promille) erneut Beleidigungen gegen die Beamten aus. Bei ihm ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Die drei Personen müssen sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und der Radfahrer zudem noch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 26.05.2020

OBERHAID. Schaden von insgesamt ca. 1.000 Euro entstand dem Besitzer eines Pkw, VW/Up. Sein schwarzes Fahrzeug wurde von Unbekannten in der Nacht vom 20./21. Mai und ein weiteres Mal in der Nacht vom 24./25. Mai an den hinteren Türen verkratzt. Der Pkw stand jeweils am Fahrbahnrand in der Angerstraße. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Landkreispolizei unter Tel. 0951/9129-310.

GRUB. An der Türe eines Lkw rüttelte am Montagnachmittag ein 27-jähriger Mann, der stark alkoholisiert zu Fuß in der Gruber Hauptstraße unterwegs war. Er forderte vom Fahrer, ihn nach Bamberg zu bringen. Der 62-Jährige lehnte die Forderung ab. Als er ausstieg, wurde sowohl er als auch sein zur Unterstützung hinzukommender 31-jähriger Sohn von dem Mann massiv verbal bedroht. Der Mann wurde aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner psychischen Ausnahmesituation in einer Klinik untergebracht.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 26.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 26.05.2020

Bad Berneck. Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land kontrollierten am gestrigen Vormittag einen PKW-Fahrer auf der B303. Bereits beim Öffnen der Fahrertür schlug ihnen Marihuanageruch entgegen, weshalb eine intensive Durchsuchung des Fahrzeuges angeordnet wurde. Nach kurzer Suche wurde ein Sammelsurium an verbotenen Gegenständen festgestellt. Mehrere Gramm Marihuana, drei Ecstasy Tabletten, zwei Butterfly-Messer und ein Teleskopschlagstock waren die Ausbeute der Überprüfung des Fahrzeuges. Die Person wurde zur zweifelsfreien Feststellung ihrer Identität und zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle der Polizeiinspektion Bayreuth-Land verbracht. Dort erfolgte eine Vernehmung als auch eine erkennungsdienstliche Behandlung. Da der 23jährige Beschuldigte in Deutschland keinen festen Wohnsitz behauptet, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro festgelegt. Ob dies für die zu erwartende Strafe ausreichend ist, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 26.05.2020

FORCHHEIM. Am Montag gegen 09:00 Uhr stellte eine 47-Jährige ihren Pkw auf einer Parkfläche in der Krankenhausstraße ab. Als sie gegen 14:00 Uhr dorthin zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer den VW angefahren hatte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, wobei er jedoch von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet werden konnte. Wer einen solchen Vorfall ebenfalls beobachten konnte, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon: 09191/7090-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 26.05.2020

Ebermannstadt. Am Samstagvormittag stellte eine 65-jährige Seniorin ihren schwarzen Pkw auf einen Parkplatz eines Einkaufmarktes ab. Als sie am Sonntag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bermerkte sie vorne links einen Schaden an ihren Wagen. Vermutlich hatte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem blauen Auto bei einem Wendemanöver den geparkten BMW gestriffen und sich dann im Anschluss unerlaubt aus dem Staub gemacht. Der Frau ist ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden aufgenommen und die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Hundshaupten. Über das vergangene Wochenende ritzte vermutlich ein Besucher des Wildparks Hakenkreuze in die Sitzflächen mehrerer aufgestellter Parkbänke. Diese befanden sich im Bereich des Rot-, Damwild- sowie des Rentiergeheges. Der Sachschaden beträgt um die 100 Euro. Zur Aufklärung der Straftaten bittet die Polizei um Hinweise. Wem sind in dem dortigen Bereich jüngere Personen aufgefallen, die mit einem Messer oder sonstigen Schneidewerkzeug herumhantiert haben?

Ebermannstadt. Bei einer Jugendschutzkontrolle an der Wiesent am Montagabend wurden bei einem 16-jährigen Jugendlichen und einem 18-Jährigen geringe Mengen an Betäubungsmittel und Reste eines Joints aufgefunden und sichergestellt. Die Eltern des Jugendlichen wurden von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegen Beide wurde ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelrecht eingeleitet.

Weilersbach. Einen nicht alltäglichen Feuerwehreinsatz führten Angehörige der FFW Weilersbach am Montagnachmittag im Bereich des Kindergartens am Anger aus. Ein junges Reh hatte sich in den Außenanlagen des Anwesens verirrt und fand von alleine nicht mehr in den angrenzenden Wald zurück. Daher rückte die örtliche Feuerwehr mit etwa 20 Mann an und scheuchte das verängstigte Wildtier ‚liebevoll‘ auf. Über die Hofzufahrt des Kindergartens konnte das Jungtier zurück in dessen ursprünglichen Lebensraum ‚gelotst‘ werden. Nach wenigen Minuten war der Einsatz erledigt und das Reh befand sich unbeschadet wieder bei seinen Artgenossen.

Streitberg. Am Montag führten Beamte der Verkehrspolizei Bamberg mehrstündige Geschwindigkeitsmessungen auf der B 470 im Bereich der 70-er Zone durch. Von über 1000 gemessenen Fahrzeugen wurden lediglich 20 Verkehrsteilnehmer wegen überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. 15 Fahrzeugführer kamen mit einer Verwarnung noch glimpflich davon. Die restlichen Fünf wurden zur Anzeige gebracht. Der Schnellste wurde mit 101 km/h vom Radarstrahl erfasst und muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 26.05.2020

Kulmbach. Ein offensichtlich finanziell klammer Hobbygärtner entwendete vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Stettiner Straße einen Buchsbaum. Anders ist es nicht zu erklären, warum der unbekannte Dieb den ca. 40 cm großen Buchsbaum im Wert von 30 Euro aus einem privaten Vorgarten ausgrub und mitnahm. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kulmbach unter der Nummer 09221/609-0