Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 25.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Jurasteine aus Vorgarten gestohlen

BAMBERG. Seit Anfang März bis zum Freitag, 22.05.2020, 13.00 Uhr, wurden aus einem Vorgarten eines Wohnanwesens in der Greifenbergstraße insgesamt zehn Jurafindlinge im Gesamtwert von etwa 700 Euro gestohlen.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Polizei ertappt zwei Männer beim Altkleiderdiebstahl

BAMBERG. Am Margaretendamm wurden am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr zwei Männer im Alter von 49 und 49 Jahren von einer Polizeistreife dabei beobachtet, wie sie vor einem Altkleidercontainer dort abgelegte Herrenbekleidung in mitgeführte Plastiktüten und Rucksäcke packten. Die Kleidung hat einen Zeitwert von 100 Euro. Außerdem hatten die beiden Langfinger zwei Fahrräder, ein schwarz/blaues Herren-Mountain-Bike der Marke BTWIN und ein schwarzes Herrenrad der Marke KTM, dabei. Da sie über deren Herkunft nur widersprüchliche Angaben machen konnten, wurden die beiden Fahrräder von der Polizei sichergestellt. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.

Fahrradreifen zerstochen

BAMBERG. Im Hofraum eines Wohnanwesens in der Memmelsdorfer Straße hat ein Unbekannter zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 04.45 Uhr, den Fahrradreifen eines dort abgestellten weißen Hercules-Rades platt gestochen. Das Rad stand zur Tatzeit in einem Fahrradständer. An dem Fahrrad wurde innerhalb der letzten beiden Jahre bereits achtmal ein Reifen zerstochen. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 20 Euro beziffert.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Schaden in der Tiefgarage

BAMBERG. An einer Tiefgarage in der Egelseestraße hat am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr, ein unbekannter Autofahrer einen Pfosten inklusive Zufahrtselektronik umgefahren. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

41-Jähriger hatte Rauschgift einstecken

BAMBERG. Während einer Personenkontrolle am Sonntagabend kurz vor 20.00 Uhr in der Pödeldorfer Straße entdeckten Polizeibeamte während der Durchsuchung des Mannes in seiner Jackeninnentasche eine geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift wurde von der Polizei beschlagnahmt; der 41-Jährige muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Wo ist das weiß-rosa Mountainbike?

HIRSCHAID. Vom Grundstück eines Anwesens in der Ortsstraße „Am Haag“ entwendete ein unbekannter Dieb über das vergangene Wochenende ein dort unversperrt abgestelltes Mountainbike der Marke Rockrider. Das weiß-rosa Fahrrad hat einen Zeitwert von etwa 220 Euro.

Wer kann Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades geben? Hinweise erbittet die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310.

Zusammenstoß mit Radfahrer

SASSANFAHRT. Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde, kam es am Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr, in der Sassanfahrter Hauptstraße. Dort übersah eine 49-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen einen Mountainbiker und prallte mit dem Radler zusammen. Beim Sturz zog sich der 50-jährige Mann diverse Schürfwunden sowie eine Verletzung am Fuß zu und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand insgesamt ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Kontrollen am Würgauer Berg

WÜRGAU. Über das vergangene Wochenende führten die Polizei Bamberg-Land sowie die Verkehrspolizei erneut Laser- und Durchfahrtskontrollen am Würgauer Berg durch. Dabei wurden drei Kradfahrer beanstandet, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot hielten. Zu schnell war lediglich ein Autofahrer unterwegs.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 25.05.2020

Führerschein Fehlanzeige

Bamberg-Ost Weil er deutlich schneller als zulässig mit seinem Zweirad unterwegs war, fiel am Samstagnachmittag der 65jährige Fahrer eines Kleinkraftrades einer Streife der Verkehrspolizei auf. Bei der Kontrolle gab er auch gleich zu, keinen Führerschein zu besitzen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt.

Zu schnell im Regen

A 70 / Stadelhofen. Offensichtlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Samstagnachmittag, auf regennasser Fahrbahn, der 24jährige Fahrer eines Nissan mit seinem Fahrzeug nach einem Überholvorgang ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Probefahrt eigenmächtig verlängert

Breitengüßbach. Vom großflächigen Privatgelände des Verkäufers auf die öffentliche Straße verlegte am Sonntagvormittag ein 52jähriger Kaufinteressent eigenmächtig die Probefahrt mit dem angebotenen Motorroller. Dabei trug er weder einen Schutzhelm noch hatte das Zweirad ein dafür erforderliches Versicherungskennzeichen. Er fiel bei seiner Tour jedoch Schleierfahndern der Verkehrspolizei auf, die ihm nach der Kontrolle die Weiterfahrt untersagten. Der Zweiradpilot wird nun wegen fehlendem Versicherungsschutz u. a. angezeigt.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Vorsicht bei der Vermietung von Privatfahrzeugen

Bereits am 06.05.2020 tauchten beim Versuch einer Fahrzeugzulassung im Landratsamt Bayreuth gefälschte Fahrzeugpapiere auf. Wie sich herausstellte wurden die Papiere vor 10 Jahren als Blankodokumente in Baden-Württemberg gestohlen und nun sollte ein Wohnmobil mit diesen Papieren zugelassen werden. Wie sich herausstellte wurde das Wohnmobil mit einem Wert von ca. 40 000 Euro, bei einem privaten Vermieter in NRW angemietet und dann über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten. Nach derzeitigem Stand konnte der Käufer, da er das Wohnmobil gutgläubig erworben hat, Eigentum an dem Fahrzeug erlangen. Vermutlich wird sich aber noch ein Gericht mit den Eigentumsverhältnissen befassen müssen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor privat Fahrzeuge über das Internet zu vermieten, da es sein kann, dass der Vermieter, wie in diesem Fall, das Eigentum bei Weiterverkauf verliert. Auch als Käufer sollte man beim Fahrzeugkauf von Privatpersonen Vorsicht walten lassen.

Wie die Polizei aus NRW mitteilte, könnte die Tat einer südeuropäischen Tätergruppe zuzuordnen sein.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Die PI Ebermannstadt meldet Fehlanzeige.

Polizeiinspektion Forchheim

DROSENDORF. Am Sonntagmittag wurden in der Feuersteinstraße insgesamt

60 Kradfahrer kontrolliert. Bei diesen allgemeinen Verkehrskontrollen konnten lediglich geringe Mängel festgestellt werden.

Forchheim. Nur etwa 1 ½ Stunden stellte ein 52-Jähriger seinen Pkw am John-F.-Kennedy-Ring ab, sein Sohn parkte sein Fahrzeug dahinter. Als die beiden gegen 16:30 Uhr dorthin zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass an beiden Pkws die rechten Außenspiegel verstellt wurden. Der automatische Außenspiegel des Geschädigten ließ sich nicht mehr steuern. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.