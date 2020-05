Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 24.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 24.05.2020

Bamberg. Am 23.05.2020, gegen 13:15 Uhr, konnte eine 42jährige Dame dabei beobachtet werden, wie sie in einem Lebensmittelgeschäft eine Dose Bier und eine Flasche Bier in ihren mitgeführten Rucksack steckte. An der Kasse zahlte sie jedoch nur die Flasche Bier. Nun erwartet die Dame eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Bamberg. Ein offensichtlicher Schlager Fan konnte am Samstag, gegen 19:25 Uhr dabei ertappt werden, wie er ein Werbebanner für die Veranstaltung „Das große Schlager Fest XXL“ von einem Geländer entfernte und auf seinen Fahrradanhänger verstauen wollte. Nun erwartet die Person eine Diebstahlsanzeige.

Bamberg. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit vom 20.05.2020 bis 23.05.2020 zwei Fahrzeuge, welche in der Pödeldorfer Straße geparkt waren. An beiden Pkw wurde die jeweilige rechte Fahrzeugseite verkratzt. Zeugenhinweise bitte unter der 0951/9129-210.

Bamberg. Am Samstag kam es gegen 08:00 Uhr in der Memmelsdorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Verkehrsteilnehmer wurden verletzt. Ein Fahrzeug fing an der Unfallstelle Feuer, konnte jedoch von den eingesetzten Polizeibeamten mittels Feuerlöscher gelöscht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Bamberg. Am Samstag touchierte ein männlicher Fahrzeugführer um 20.10 Uhr in der Grafensteinstraße beim Versuch einzuparken das Heck eines geparkten Fahrzeugs. Auf den Vorfall angesprochen flüchtete der Mann zu Fuß und ließ sein Fahrzeug an der Unfallstelle zurück. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte die Person schließlich in einem gegenüber der Unfallstelle befindlichen Gebüsch versteckt festgestellt werden. Wie sich herausstellte, stand die Person unter erheblichen Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde sichergestellt. Weiterhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Bamberg. Am Heidesteig kam es am Samstag gegen 14:00 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein 34 Jahre alter Mann hatte seiner Freundin gegenüber mitgeteilt, dass er im Besitz einer Schusswaffe sei und sich nun das Leben nehmen wolle. Die Person konnte kommunikativ dazu bewegt werden, die Waffe abzulegen und sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Wie sich im Nachhinein herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Luftdruckpistole. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Bamberg. Im Rahmen eines anderen Einsatzes konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Wohnung eines 34jährigen Mannes eine größere Menge Rauschgift aufgefunden werden. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bamberg. Am 23.05.2020, gegen 15:25 Uhr, stellten Bahnangestellte während der Fahrt von Nürnberg nach Bamberg bei zwei männlichen Fahrgästen offensichtlich gefälschte Bahntickets fest.Die beiden Personen erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie Leistungserschleichung.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 24.05.2020

Altendorf./Rattelsdorf. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde jeweils über ein Fenster in die Rathäuser von Rattelsdorf und Altendorf eingebrochen. Im Inneren durchwühlten der oder die Täter mehrere Büros und suchten anscheinend nach Bargeld. Der genaue Entwendungsschaden ist noch nicht bekannt, der angerichtete Sachschaden wird auf über 2000,- Euro geschätzt. Zudem wurde am Rathaus Strullendorf in ein Nebengebäude eingebrochen und ein Schlüsselkasten gestohlen, der im Bereich des Friedhofs wieder aufgefunden werden konnte. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Heiligenstadt. Am Samstagmittag fuhr in Siegritz ein 7 Jähriger mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt heraus ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Hierbei wurde er vom Pkw einer 33 Jährigen erfasst. Das Kind erlitt glücklicherweise nur Prellungen am gesamten Körper. Der Sachschaden am Auto beträgt ca. 1000,- Euro, am Fahrrad beläuft er sich auf ca. 100,- Euro.

Pommersfelden. Eine 59-jährige Skoda-Fahrerin kam am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Limbach und Höchstadt auf die Gegenfahrbahn und streifte eine entgegenkommende 49-jährige Audi-Fahrerin, welche leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000,- Euro.

Breitengüßbach. Eine 16 Jährige wollte mit ihrem Leichtkraftkrad von der B279 nach rechts in Richtung der A73 abbiegen. Hierbei stürzte die junge Frau aufgrund der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve und verletzte sich leicht am Bein. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hirschaid. In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein Opelfahrer in der Bamberger Straße in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 24 Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 24.05.2020

Bayreuth. Schläge und Beleidigungen wegen Dosenbier: Samstagabend kurz vor Ladenschluss begab sich ein 22-jähriger Bayreuther in einen Discounter in Bayreuth. Dort gab er zunächst mitgebrachtes Leergut am Automaten ab. Danach packte er neun Dosen Bier in seinen Rucksack und begab sich zur Kasse. Dort legte der Mann jedoch lediglich den Pfandbon auf das Kassenband und lies sich dafür 25ct ausbezahlen. Ein aufmerksamer Kunde hatte dies jedoch mitbekommen und machte die Kassiererin auf das Bier im Rucksack aufmerksam. Daraufhin ergriff der 22-jährige die Flucht und rannte unvermittelt aus dem Ladengeschäft. Dies wiederum bemerkte ein zufällig privat anwesender Polizeibeamter, welcher sich daraufhin kurzer Hand in Dienst versetzte, die Verfolgung aufnahm und den Flüchtenden schnell einholte. Der vorläufigen Festnahme versuchte sich der Ladendieb nun mit Schlägen zu entziehen und äußerte hierbei diverse Beleidigungen. Der Polizeibeamte konnte den 22-jährigen jedoch überwältigen und übergab ihn schließlich an die durch einen Zeugen hinzugerufene Polizeistreife. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der 31-jährige Polizeibeamte wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 24.05.2020

Heinersreuth. Am Samstag, gegen 17.40 Uhr, kam es in der Cottenbacher Straße (freistehendes EFH) zu einem Feuerwehreinsatz. Bei einer 75-jährigen alleinstehenden Frau geriet zubereitetes Essen beim Kochen auf dem Herd in Brand. Da es zu einer starken Rauchentwicklung kam alarmierten Nachbarn die Feuerwehr. Die FFW Heinersreuth war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und konnten die Situation schnell bereinigen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 24.05.2020

Lkrs. Forchheim. Gleich zwei Frauen wurden im Verlaufe des Samstages beim Einkaufen Opfer eines bislang unbekannten Handtaschendiebes. So wurde gegen 10.00 Uhr einer Kundin in einem Supermarkt in der Bügstraße der Geldbeutel samt Inhalt aus ihrer im Einkaufswagen befindlichen Handtasche entwendet. Ähnlich erging es gegen 10.30 Uhr einer weiteren Geschädigten, welche am Pilatus-Campus in Hausen ebenfalls in einem Supermarkt beim Einkaufen war. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte mit der Forchheimer Polizei in Verbindung setzen.

Forchheim. Am späten Samstagnachmittag wurde ein auf einem Gründstück in der Bügstraße stehendes, weißes, Citybike, der Marke Trekking Performance, entwendet. Das Fahrrad, welches mittels eines Spiralschlosses gesichert war, hatte einen Wert von rund hundert Euro.

Hallerndorf, Lkrs. Forchheim. In der Nacht zum Samstag wurde an einem in der Von-Seckendorf-Straße geparkten weißen VW-Bus die Frontscheibe eingeschmissen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Willersdorf, Lkrs. Forchheim. In den vergangenen Monaten wurden auf dem größeren, umzäunten, Gelände einer ortsansässigen Firma mehrere, offenbar mit Rattengift, versetzte Köder ausgelegt. Als Folge dessen mussten die beiden Hunde des Geschäftsführers mit entsprechenden Vergiftungserscheinungen in eine nahegelegene Tierklinik verbracht werden. Glücklicherweise überlebten die beiden Tiere den Vorfall. Die Forchheimer Polizei hat in dieser Angelegenheit nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel.: 09191/7090-0.

Forchheim. Ein aufmerksamer Anwohner konnte am Samstagvormittag auf dem Gehweg der Paul-Keller-Straße eine größere, aufgerissene Mülltüte mit diversen Krebsmedikamenten und gebrauchten Einwegspritzen auffinden, die eine bislang unbekannte Person dort offenbar entsorgt hat. Die aufgefundenen Gegenstände mussten durch die Stadt Forchheim als Sondermüll entfernt werden. Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Müllablagerer geben?

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 24.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 24.05.2020

KULMBACH. Kulmbacherin beim Ladendiebstahl erwischt. Am Freitag in den Mittagsstunden konnte eine Kulmbacherin von einem Zeugen dabei beobachtet werden wie sie ein paar Kinderschuhe in ihre Handtasche steckte und dann versuchte, ohne zu bezahlen das Schuhgeschäft zu verlassen. Die Ertappte wurde vom Filialleiter am Verlassen des Ladens gehindert und dieser verständigte daraufhin die Polizei. Die 37-Jährige, darf jetzt mit einer Strafanzeige rechnen und erhielt für das Schuhgeschäft ein Hausverbot.

In der Zeit vom Freitag 11:30 Uhr, bis Samstag 19:00 Uhr, wurde im Aichiger Weg in Kauernburg, von einem weißen Citroen der linke Außenspiegel durch einem unbekannten Unfallverursacher abgefahren. Der Unfallverursacher verließ dann die Unfallörtlichkeit ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Wer sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Kulmbach in Verbindung zu setzen.