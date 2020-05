Forchheim: Männerkreis Don Bosco lädt zur traditionellen Maiandacht ein

Der Männerkreis der Pfarrei Don Bosco hält am kommenden Donnerstag, 28.5.20, unter Einhaltung der gebotenen Regeln und Hinweise um 17.00 Uhr in bzw. vor der Heidebrünnel-Kapelle in Weilersbach seine traditionelle Maiandacht.

Die Kapelle kann mit dem Fahrzeug angefahren werden. Wer zu Fuß laufen will, findet sich um 16.00 Uhr an der Lebenshilfe Forchheim ein. Anschließend erfolgt eine Einkehr im Gasthaus „Unter den Linden“ in Serlbach. Herzliche Einladung ergeht an alle Mitglieder, Freunde und Pfarrangehörige. Anmeldungen bitte an den 1. Vorsitzenden Eduard Nöth (Tel. 09191/1379)