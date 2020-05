Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 23.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 23.05.2020

Bamberg. Am 23.05.2020, am Vormittag, kam es auf der Memmelsdorfer Straße in Bamberg zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine Twingo Fahrerin die Memmelsdorfer Straße Stadtauswärts, ihr kam ein Mercedes Fahrer entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mercedes auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Twingo zusammen. Die Twingo Fahrerin wurde hierbei schwerer verletzt und kam ins Klinikum Bamberg, der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß fing der Twingo zusätzlich Feuer, was jedoch schnell gelöscht werden konnte. Die Fahrbahn musste in beide Richtungen gesperrt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro.

Bamberg. Am Freitag, in den frühen Morgenstunden, wollte die Fahrerin eines Renault von der Geisfelder Straße aus nach links in die Armeestraße abbiegen. Dabei übersah die Renault Fahrerin jedoch einen entgegen kommenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und zog sich Schürfwunden an den Händen zu, zudem entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro am E-Bike des Radfahrers.

Bamberg. Ein weiterer Unfall mit einer verletzten Radfahrerin ereignete sich am Freitagvormittag in der Wunderburg. Hier missachtete ein PKW Fahrer das „Vorfahrt Achten“ Schild im Bereich der Baustelle auf dem Kunigundendamm und stieß mit der von rechts kommenden Fahrradfahrerin zusammen. Diese verletzte sich leicht an der Schulter und kam ins Klinikum Bamberg. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 23.05.2020

STRULLENDORF. Am Freitagmorgen befuhr ein 57jähriger mit seinem Rennrad der Marke Pinarello Dogma die Straße Am Kraftwerk. Zwischen zwei Bodenschwellen geriet er mit dem Vorderrad gegen eine dieser und stürzte mit dem Fahrrad. Der 57jährige erlitt durch den Verkehrsunfall eine Schlüsselbeinfraktur und mehrere Schürfwunden. Der Gestürzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

STEGAURACH. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag in der Straße Alte Bundesstraße stellten die Polizeibeamten bei einem 20jährigen Renault-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Pkw-Fahrer bestätigte den Konsum von Betäubungsmitteln vor Ort . Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Der 20jährige wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht. Der 22jährige Beifahrer hatte ebenfalls Betäubungsmittel konsumiert. Auch dieser muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 23.05.2020

Bamberger Straße, Hirschaid, Lkr. Bamberg. Offensichtlich waren die gefälschten Ausweispapiere eines in Hirschaid wohnenden Pärchens (40 und 33 Jahre) so gut, dass sie bei mehreren Kontrollen nicht aufgeflogen sind. Erst eine Kontrolle der Bamberger Fahndungsgruppe der Verkehrspolizei am Freitagvormittag machte dem Ganzen ein Ende. Offensichtlich hatten sich die beiden Serben mit ihren gefälschten kroatischen Ausweisen einen unkomplizierten Aufenthalt in Deutschland erschlichen. Den beiden droht neben einer Anzeige nun die Ausweisung zurück nach Serbien.

B 505, Pettstadt, Lkr. Bamberg. Dass auch das Kleingedruckte auf dem Führerschein peinlichst zu beachten ist, musste am Freitagvormittag eine 42 jährige Lkw-Fahrerin bei einer Kontrolle auf der B 505 bei Pettstadt mit gravierenden Folgen einsehen. Aufgefallen war der Lkw nur wegen seiner übermäßigen Beladung. Allerdings stellten die Lkw-Spezialisten der Bamberger Verkehrspolizei anschließend neben mehreren Verstößen gegen Lenkzeitvorschriften auch eine Eintragung im Führerschein fest, dass dieser nur bis zum 30.12.19 gültig war. Seitdem war die Fahrerin ohne Fahrerlaubnis unterwegs und erhält nun mehrere Anzeigen.

A 70, Viereth-Trunstadt, Lkr. Bamberg. Einem fatalen Trugschluss unterlag ein 70 jähriger Coburger in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der A 70. Trotz Mitternacht war er mit seinem unbeleuchteten schwarzen Pkw auf der Autobahn unterwegs, bevor er an der Ausfahrt Viereth-Trunstadt abfuhr. Einem Verkehrsteilnehmer war er aufgrund seiner deutlichen Schlangenlinien aufgefallen, weshalb dieser die Polizei hinzurief. Bei der Kontrolle stellten die Bamberger Verkehrspolizisten bei einem Alkotest einen Wert von über 1,4 Promille fest und anschließend den Führerschein sicher. Offensichtlich hatte der Alkoholkonsum doch nicht die Sehfähigkeit bei Nacht ersetzen können.

Stadt und Landkreis Forchheim

St 2244, Eggolsheim, Lkr. Forchheim. Bei der Kontrolle eines Sprinters am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße bei Eggolsheim stellten die Fahnder der Bamberger Verkehrspolizei deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein doppelter Alkotest bestätigte einen Wert von 0,58 Promille und damit eine Überschreitung der 0,5 Promillegrenze. Den 55 jährigen Fahrer aus dem südlichen Landkreis Bamberg erwartet nun ein Bußgeld von 500.- Euro und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 23.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 23.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 23.05.2020

Forchheim. Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Unteren Kellerstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Traktor. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zwischen den beiden entgegenkommenden Fahrzeugen zu einem Streifvorgang, bei dem beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Transporters unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest vor Ort brachte den beträchtlichen Wert von rund 1,6 Promille zutage. Infolge dessen musste der 52-jährige Fahrer des Fahrzeuges die Beamten zur Blutentnahme in das Klinkum Forchheim begleiten. Dort musste er sich auch von seiner Fahrerlaubnis verabschieden. Gegen diesen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 23.05.2020

Ebermannstadt. Am Freitagvormittag wurde ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Forchheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer zeigte bei der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen. Weiterhin war ein Drogenvortest bei dem Mann positiv auf den Konsum berauschender Mittel, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Weilersbach. Am Freitagmorgen löste die Polizei Ebermannstadt eine bereits am Ausklingen befindliche Grillfeier mit Anschlusszeltlager im Gemeindebereich Weilersbach auf. Fast alle anwesenden Personen im Alter von 20-31 Jahren stammen aus dem mittelfränkischen Raum. Wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz werden die festgestellten Personen nun zur Anzeige gebracht.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 23.05.2020

Fehlanzeige.