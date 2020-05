Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 21.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 22.05.2020

Bamberg. Am Mittwochnachmittag wurde ein 32-jähriger Mann vom Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts in der Starkenfeldstraße in Bamberg dabei beobachtet, wie er eine Flasche eines alkoholischen Getränks einsteckte und nicht an der Kasse bezahlte. Der Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Bamberg. Zwischen 18.05.2020 und dem 19.05.2020 wurde einem 37-jährigen Bamberger sein versperrtes Fahrrad gestohlen. Das Fahrrad war mit einem handelsüblichen Fahrradschloss an einen Zaun gesichert. Der oder die Täter entwendeten das Fahrrad mitsamt des Schlosses. Der Tatort befand sich in der Pödeldorfer Straße. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-nummer 0951/9129-0 zu melden.

Bamberg. Im Zeitraum von Dienstagabend, 19.05.2020, bis Mittwochnachmittag wurde das geparkte Fahrzeug einer 29-jährigen Bambergerin an der rechten Fahrzeugseite verkratzt. Das Fahrzeug war in der Lobenhofferstraße in Bamberg geparkt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951-91290 zu melden.

Bamberg. In den Nachmittagsstunden des Mittwochs musste eine Pkw-Fahrerin in der Inneren Löwenstraße in Bamberg verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Ein 49-jähriger Rollerfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto auf. Hierbei verletzte sich der Mann leicht am Schienbein. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Bamberg. Eine 27-jährige Frau aus dem Landkreis parkte ihr Fahrzeug Mittwochmorgen in der Pödeldorfer Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam wartete eine Zeugin, welche ihr berichtete, dass ein anderes Fahrzeug gegen den geparkten Pkw gestoßen sei. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro entstand hierbei. Das Kennzeichen des Verursachers ist bekannt. Der Fahrer wird durch die Polizei ermittelt. Den Verursacher erwartet ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Bamberg. Am Mittwoch, in den späten Abendstunden, wurde die Polizei zu einer Ruhestörung gerufen. Die zwei anwesenden Männer wurden zur Ruhe ermahnt. Sie kamen der Aufforderung nach, allerdings konnten die Polizeibeamten deutlichen Geruch von Rauschmitteln wahrnehmen. Letztlich konnte bei jedem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Beide erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Bamberg. In der Pödeldorfer Straße wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein 31-jähriger Bamberger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er fuhr in auffälliger Fahrweise mit seinem Auto und machte einen alkoholisierten Eindruck. Zudem bestand der Verdacht, dass weitere berauschende Substanzen konsumiert wurden. Der durchgeführte Test war bereits im Bereich der Fahruntüchtigkeit. Die Weiterfahrt des Mannes wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde einbehalten.

Bamberg. In den frühen Morgenstunden des Feiertages Christi Himmelfahrt befuhr ein 26-jähriger Bamberger mit seinem Pkw die Zollnerstraße in Bamberg in Fahrtrichtung Hauptsmoorstraße. Die Abzweigung vor der Zufahrt zum Ausbildungszentrum der Bundespolizei schaffte er hierbei nicht und fuhr gegen den Zaun, sodass dieser beschädigt wurde. Danach fuhr er rückwärts aus dem beschädigten Zaun und entfernte sich ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Polizeibeamte trafen ihn wenig später an. Bei der Kontrolle konnte eine offensichtliche Alkoholisierung des Fahrers angenommen werden. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Das Fahrzeug, sowie der Führerschein des Bambergers wurden sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000,- Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 21.05.2020

RATTELSDORF. Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 11jähriger Radfahrer, der am Mittwochabend im Bereich der ehemaligen Jahnstraße unterwegs war. Er war von einem Parkplatz auf die Straße eingefahren und hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können, weshalb er gegen die Beifahrertüre eines vorbeifahrenden Pkw´s prallte. Der junge Radler stürzte und zog sich diverse Prellungen zu. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro, am Pkw in Höhe von ca. 300 Euro.

HALLSTADT. Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer wurde die Polizei am Mittwochabend gerufen. Im Bereich der Landsknechtstraße / Königshofstraße hatte ein 53jähriger Motorradfahrer die Vorfahrt eines Opel-Fahrers missachtet. Während der Pkw-Fahrer unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an der BMW, die von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, und am Opel wird auf jeweils ca. 3.000 Euro geschätzt.

HALLSTADT. Den Vorrang des Gegenverkehrs missachtete in der Mittwochnacht ein 19jähriger VW-Golf-Fahrer. Er wollte von der Staatsstraße aus nach links in Richtung Gundelsheim abbiegen, hatte hierbei jedoch die entgegenkommende Unfallbeteiligte mit ihrem Opel übersehen. Beim Zusammenstoß wurde sowohl der Unfallverursacher als auch die 60jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt. Neben den beiden Fahrzeugen wurde zudem noch ein Verkehrszeichen beschädigt, so dass sich der Gesamtsachschaden auf ca. 20.000 Euro belief.

HIRSCHAID. Einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an einem Zaun eines Firmengeländes in der Amlingstadter Straße. Als Unfall kommt der Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in Betracht. Um Hinweise auf den Unfallverursacher wird unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 gebeten.

BAUNACH. Hinweise auf den Unfallverursacher werden auch zu einer Unfallflucht erbeten, die sich am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Haßbergstraße zugetragen hat. Hier war ein während des Einkaufs geparkter Citroen im Bereich der rechten Heckseite beschädigt worden. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

BREITENGÜßBACH. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Dienstagnachmittag in der Ahornstraße. Hier wurde ein am Straßenrand abgestellter schwarzer Mercedes (A-Klasse) von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt auch hier die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

STEGAURACH. Am Mittwochabend wurde im Ortsbereich ein Zweiradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das benutzte Kleinkraftrad war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt.

BAMBERG. Eine Blutentnahme wurde bei einem 22jährigen Dacia-Fahrer angeordnet, der in der Mittwochnacht im Bereich der Würzburger Straße unterwegs war. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Alkotest ergab 1,06 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt unterbunden. Auf ihn kommt nun ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot zu.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 21.05.2020

BAYREUTH. Am Mittwochvormittag wurde eine Streife der PI Bayreuth-Stadt auf den Fahrer eines BMW aufmerksam, weil dieser während der Fahrt sein Handy benutzte. Als der 31-jährige Tscheche dann in der Kulmbacher Straße angehalten und kontrolliert wurde, stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis wegen diverser Verkehrsverstöße in Deutschland bereits entzogen war. Neben dem Handyverstoß wird der Mann auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

BAYREUTH. Am frühen Donnerstagmorgen geriet ein 19-jähriger Bayreuther im Ortsteil Seulbitz von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Bei der Unfallaufnahme stand der Grund der Fahrweise schnell fest. Bei dem Fahrer ergab ein Alkotest einen Wert von über ein Promille. Der Schaden summiert sich auf ca. 6500 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 21.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 21.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 21.05.2020

Ebermannstadt. Am Mittwochnachmittag gg. 12:20 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Getränkemarktes in der Pfarrstraße eine Unfallflucht.Hierbei konnte ein Zeuge beobachten, wie ein weißer BMW Z4 oder ähnliches Fabrikat beim Ausparken einen neben ihm geparkten Vw, Passat, beschädigt hat und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Bislang ist vom Unfallverursacher jedoch lediglich ein Forchheimer Teilkennzeichen bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Die Polizei Ebermannstadt erbittet weitere sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09194/7388-0

Kirchehrenbach. Am Mittwochabend feierten 3 junge Männer aus verschiedenen Haushalten in einem Garten in Kirchehrenbach. Die hinzugerufene Polizeistreife löste die unerlaubte Ansammlung auf und brachte die Personen aufgrund des Verstosses gegen das Infektionsschutzgesetz zur Anzeige. Sie erwartet nun jeweils ein Bußgeld von 150 Euro.

Ebermannstadt. Am Mittwochvormittag führten Beamte der PI Ebermannstadt eine Lasermessung im Bereich der Kreisstraße bei der Burg Feuerstein durch. Bei erlaubten 50 km/h war der Schnellste mit 84 Stundenkilometern unterwegs. Neben 2 Verwarnungen wurde gegen einen Fahrer eine Bußgeldanzeige mit Fahrverbot erstellt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 21.05.2020

Fehlanzeige.