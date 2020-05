MdL Michael Hofmann: Freistaat unterstützt mit über 6,5 Millionen Bauprojekte für Schulen und Kitas im Landkreis Forchheim

Für 22 kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis gibt es insgesamt rund 6,58 Millionen Euro an Fördergelder vom Land. „Wir setzen damit ein deutliches Zeichen, dass der Freistaat auch in der Corona-Krise ein starker und verlässlicher Partner der Kommunen ist“, sagt Stimmkreisabgeordneter Michael Hofmann, der Mitglied im Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags ist. „Die Fördermittel für alle bayerischen Gemeinden und Landkreise wurden heuer erneut um 50 Millionen Euro auf 600 Millionen Euro erhöht. Der Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ist uns besonders wichtig, es sind schließlich entscheidende Investitionen in die Zukunft“ so Hofmann.

Am meisten profitiert in diesem Jahr die Gemeinde Hallerndorf von den Förderungen der kommunalen Hochbaumaßnahmen nach Art. 10 BayFAG. Sie erhält für die Generalsanierung der Grund und Mittelschule 1,4 Millionen und für den Bauden Ersatzneubau eines Kindergartens in Trailsdorf 300.000 Euro. Der Landkreis Forchheim wird bei der Generalsanierung der Georg-Hartmann-Realschule mit 559.000 Euro und bei der Generalsanierung des Gymnasiums und der alten Sporthalle in Ebermannstadt mit 316.000 Euro unterstützt. Die Stadt Forchheim bekommt 500.000 Euro zur Sanierung der Adalbert-Stifter-Schule und 300.000 Euro für die Erweiterung der Annaschule um Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung. 750.000 Euro fließen in den Schulverband nach Gößweinstein für den Neubau einer Sporthalle mit Geräteraum für die Außensportanlage, 500.000 Euro gibt es für die Teilsanierung der Grundschule und 22.000 Euro zur Generalsanierung der Sporthalle in Hiltpoltstein, 400.000 Euro für den Ersatzneubau des Kindergartens in der Gemeinde Poxdorf, die Gemeinde Hausen bekommt 300.000 Euro für den Ersatzneubau des Kindergartens in Wimmelbach. In die Marktgemeinde Eggolsheim fließen 150.000 Euro zur Generalsanierung der Außensportanlagen der Grund- und Mittelschule, 100.000 Euro für den Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung in Drügendorf und 47.000 Euro für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin im Hauptort. Für die Sanierung der Außensportanlagen der Grund- und Mittelschule wurden dem Schulverband Heroldsbach 249.000 Euro gebilligt, 200.000 Euro gehen in den Markt Igensdorf zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Unterrüsselbach, die Gemeinde Effeltrich und die Gemeinde Hetzles erhalten jeweils 150.000 Euro für die Erweiterung ihrer Kindertagesstätten. Weitere Zuschüsse gibt es für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Wiesenthau (100.000 Euro), die Brandschutzsanierung der Mittelschule (58.000 Euro) und den Anmietung einer Wohnung für die Unterbringung von Hortkindern (22.258 Euro) in Neunkirchen sowie 3.000 Euro für die Brandschutzertüchtigung und kleinere Umbaumaßnahmen im Kinderhaus in Kleinsendelbach.

„Die erheblichen Fördermittel sind eine tragende Säule der kommunal- und familienfreundlichen Politik in Bayern“, sagt Landtagsabgeordneter Michael Hofmann zur Haushaltspolitik der CSU. Er ist seit 2018 für die CSU-Fraktion im Haushaltsausschuss. „Insgesamt werden die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr die Rekordsumme von 10,29 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten“ zählt Hofmann auf.