Tourismus in und um Pottenstein erwacht aus „Corona-Tiefschlaf“

Freitag, 15.05.2020 um 21 Uhr

Pottenstein bei Nacht – Die romantische Nachtwächter-Tour

Folgen Sie dem Nachtwächter mit seiner Hellebarde und der Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt. Dabei erfahren Sie viel Wissenswertes über den Beruf des „NACHTWÄCHTERS“ und über das mittelalterliche Felsenstädtchen. Finden Sie heraus, wie viele Stadttore einst standen und was davon übrig geblieben ist oder welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Nachtwächter-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 8,-€/Erw., 4,-€/Kind(6-14J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp – oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Donnerstag, 21.05.2020 um 21.30 Uhr

Gruselführung durch Pottenstein

Erlebe die wohl gruseligste Stadtführung der Fränkischen Schweiz …nur in Pottenstein! Fühlen Sie sich auch manchmal gerädert, oder hat Sie ihr bester Freund schon mal „hängen“ lassen? Erfahren Sie mehr über Redewendungen des Mittelalters oder den Aufgaben des Totengräbers, seiner besten Freunde, wie der Henker oder über so manches (zu Recht) gehütete Geheimnis. Dann lass dich von uns in dieser Welt voller gruseliger Begebenheiten, unheimlicher Geheimnisse aus der Vergangenheit und Furcht einflößender Geschichten entführen und begleite den Totengräber durch die abendliche Stadt Pottenstein. Die Gruselstadtführung dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 8,-€/Erw., 4,-€/Kind(10 -14J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 015752713310 -WhatsApp – oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Folgende Freizeiteinrichtungen haben unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemassnahmen wieder geöffnet:

Bootsbetrieb Schöngrundsee – Tel. 09243/813

Golfanlage Pottenstein – Tel. 09243/929220

Fränkische Schweiz Museum Tüchersfeld – Tel. 09242/7417090

Burg Pottenstein – Tel. 09243/7221

Abenteuergolf (Säger-Golf) Weidenloh (ab 15.05.2020) – Tel. 09243/9181

Soccerpark Regenthal (ab 18.05.2020) – Tel. 09243/7013979

Kletterwald Weidenloh (voraussichtlich ab 30.05.2020) – Tel. 0174/2434167

Scharfrichtermuseum (ab 30.05.2020) – Tel. 09222/990413

Die Aussichtstürme Himmelsleiter und auf der Hohenmirsberger Platte haben durchgehend geöffnet.