Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 13.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

BAMBERG. Am Dienstag wurde die Polizei zu insgesamt sieben Ladendiebstählen in unterschiedliche Geschäfte in die Bamberger Innenstadt gerufen. Insgesamt wurden fünf Männer und zwei Frauen beim Diebstahl von Kosmetikartikeln, Lebensmitteln, Alkohol und Parfum im Gesamtwert von knapp 750 Euro ertappt.

BAMBERG. Sachschaden von mindestens 10.000 Euro wurde an mehreren Hauswänden An den Wachsbleichen angerichtet. Hier wurden seit Anfang Mai bis zum 12.05.2020 mehrere Hauswände, ein Mülleimer und eine Türe mit Graffiti besprüht. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. In der Nacht vom 08. auf 09. Mai diesen Jahres wurde an einem Wohnanwesen im Berggebiet eine Kamera beschädigt. In der Nacht darauf, vom 10. auf 11.05.202 wurde dann noch ein Hoftor gewaltsam geöffnet, weshalb auch dieses Beschädigungen aufwies. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 400 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, wurde die Polizei darüber verständigt, dass in der Zollnerstraße ein junger Mann Fahrräder und Roller umwirft. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen konnte ein 19-Jähriger mit 3,12 Promille angetroffen werden, der dort einen Roller umgeworfen hatte, weshalb an diesem Sachschaden von etwa 100 Euro entstanden war. Weil sich der Betrunkene unkooperativ verhielt, wurde er mit zur Polizeiwache genommen. Dort spuckte er weiterhin um sich. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert.

BAMBERG. An der Einmündung Hans-Schmitt-Straße / Bughof missachtete am Dienstagmittag, kurz vor 12.00 Uhr, eine Peugeot-Fahrerin die Vorfahrt eines Opelfahrers. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand an diesen Sachschaden von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

BAMBERG. Am Dienstagabend, gegen 19.10 Uhr, stürzte im Hain ein City-Rollerfahrer, weil er beim Bremsen das Gleichgewicht verlor. Der 66-jährige Mann zog sich bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

BAMBERG. Zwischen Donnerstag, 07.05.2020 und Dienstagfrüh, 07.15 Uhr, wurde in der Hegelstraße ein weißer Citroen an der rechten Fahrzeugseite angefahren. Obwohl der unbekannte Unfallverursacher Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet hatte, machte sich dieser aus dem Staub.

BAMBERG. Am Dienstag, zwischen 15.00 Uhr und 20.40 Uhr, wurde im Stadtteil Gaustadt, in der Titusstraße ein grüner VW Golf am Fahrzeugheck angefahren, so dass Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden ist. Auch hier flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle.

BAMBERG. Am Dienstagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr, wurden in der Hauptwachstraße zwei Polizeibeamte von einem 14-jährigen Radfahrer beleidigt. Der junge Mann wurde mit zur Polizeiwache genommen und im Anschluss an seine Eltern übergeben. Neben dem hoffentlich Eindruck hinterlassenden Gespräch muss er sich auch wegen Beleidigung verantworten.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sachbeschädigung

HALLSTADT. Wie der Polizeiinspektion Bamberg-Land durch eine Medienanfrage nachträglich bekannt wurde, zerstörten Unbekannte bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag etwa 50 Bücher des „Bücherschranks“. Die Täter entnahmen die Bücher aus dem Schrank an der Marktscheune, rissen Seiten heraus und schürten damit ein Feuer im Stadtpark. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100,- Euro.

Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Wem ist das Feuer im Stadtpark aufgefallen? Die Landkreispolizei bittet um Zeugenhinweise unter 0951/9129-310.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Fehlanzeige.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Fehlanzeige.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfallfluchten

Ebermannstadt. Zwei aufmerksame junge Bürgerinnen bemerkten am Dienstagnachmittag einen Kleinlaster durch die Hauptstraße fahren. Dabei streifte die Bordwand des Lasters einen geparkten VW-Passat und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an. Der Fahrer des Kleintransporters nahm dies vermutlich nicht wahr und fuhr unbekümmert weiter. Wenig später kam der Fahrer des Passats zurück und beide Damen übergaben ihm die Fahrzeugdaten. Unter Einbindung der Polizei konnte der Unfallverursacher am Marktplatz bei Entladetätigkeiten festgestellt werden. Gegen den 64-jährigen Fahrer wurden Ermittlungen wegen Verdachts einer Unfallflucht eingeleitet.

Sachbeschädigungen

Ebermannstadt. Über das vergangene Wochenende wurden am Bahnhofsplatz bei der alten Bahnmeisterei ein Fahrplanhalter und ein Fensterladen mutwillig beschädigt. Vermutlich trieben dort herumziehende Jugendliche ihr Unwesen und richteten einen Schaden in Höhe von knapp 100 Euro an. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung erbittet die Polizei Ebermannstadt unter der Tel.-Nr. 09194/73880.

Polizeiinspektion Forchheim

Fehlanzeige.

Polizeiinspektion Kulmbach

E-Scooter ohne Kennzeichen

Mainleus. Die Polizei Kulmbach stoppte am Dienstagabend einen E-Scooter ohne Zulassung. Der 26-Jährige Mainleuser fuhr mit ca. 25 km/h und einem Kind zwischen den Beinen in Richtung der Streife und weckte somit die Aufmerksamkeit der Beamten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt das für den Roller keine Versicherung bestand. Um die genaue notwendige Zulassung ermitteln zu können, wurde der Roller für die Erstellung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.