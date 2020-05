Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 08.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 08.05.2020

BAMBERG. Donnerstagabend konnte ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Starkenfeldstraße einen 37-Jährige dabei beobachten, wie er eine Nagelschere aus dem Regal nahm und diese anschließend in seine Jackentasche steckte und den Laden ohne diese zu bezahlen verlassen wollte. Seine Beute hatte einen Wert in Höhe von ca. 7 Euro. Er erhält eine Anzeige wegen Ladendiebstahl und Hausverbot.

BAMBERG. Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr konnte ein Zeuge im Maienbrunnen zwei dunkel gekleidete Männer beobachten. Diese besprühten mehrere Wände und eine Mülltonne mit Graffiti. Die eintreffende Polizeistreife konnte die benutzten Spraydosen auffinden. Bei den Ermittlungen konnten die Polizeibeamten in Erfahrung bringen, in welches Haus die beiden Männer geflüchtet sind. Dort konnten sie auch angetroffen werden. Sie gaben die Schmierereien zu. An den Häusern und der Mülltonne entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

BAMBERG. Bereits zwischen Samstagabend, 02.05.2020 und Sonntagnachmittag, 03.05.2020 fuhr ein Unbekannter im Gangolfsweg, Ecke Rüdelweg einen geparkten schwarzen BMW/X1 an. Der Unfallverursacher hinterließ am geschädigten einen Zettel, auf dem jedoch weder die Personalien, noch weitere Informationen vermerkt waren, mit welchen der Geschädigte den Verursacher hätte kontaktieren können. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Donnerstagfrüh gegen 11:15 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus einem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Nürnberger Straße und übersah dabei einen von links kommenden schwarzen Mercedes, welcher den Seat Ibiza touchierte. Der schwarze Mercedes, vermutlich eine C-oder E-Klasse entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Seat wurde die Stoßstange und die Kennzeichenhalterung beschädigt. Der Mercedes dürfte an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Die Bamberger Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

BAMBERG. Weil ein Nachbar einen verdächtigen Geruch in einem Mietshaus im Fritz-Beyerlein-Weg wahrnahm, rief er am Donnerstagabend die Bamberger Polizei. Die eintreffende Streife konnte vor Ort durch eine offenstehende Terrassentür starken Marihuanageruch wahrnehmen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten bei dem 26-Jährigen Mieter mehrere Tütchen Marihuana aufgefunden werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 08.05.2020

RATTELSDORF. Auf der Bundesstraße 4 bei Rattelsdorf ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 88-jähriger Mercedesfahrer die Bundesstraße von Rattelsdorf in Richtung Breitengüßbach. Der Pkw-Fahrer kam hierbei aus bislang ungeklärten Gründen in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Mercedes frontal mit dem Motorrad eines entgegenkommenden 33-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mercedesfahrer kam mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 20.000,- Euro. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte, sowie die Freiwillige Feuerwehr Rattelsdorf waren im Einsatz. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 08.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 08.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 08.05.2020

FORCHHEIM. Unglückliche Umstände führten zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend am Fahrradweg des Main-Donau-Kanales im Bereich der Austraße. Ein 11-jähriger Junge war dort mit seinem Skateboard unterwegs. Als er sich darauf gerade mit dem Fuß abstoßen wollte, unterlief ihm ein „Fehler“ und das Board rollte über den dortigen Fuß- und Radweg. Gerade in diesem Moment kam ein 57-jähriger E-Bike-Fahrer den Radweg entlang. Er konnte dem Skateboard nicht mehr ausweichen und stürzte vom Rad. Durch den Sturz verletzte sich der Radler leicht. Er musste zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand keiner.

HEROLDSBACH. LKR. FORCHHEIM. Am Montag, in der Zeit von 14.50 bis 15.00 Uhr, wurde im Bürgermeister-Georg-Gügel-Ring eine Grundstücksbegrenzung beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 240,– EUR. Die Garteneinfassung wurde offensichtlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug überfahren und verdrückt. Hinweise an die Polizei unter 09191/70900.

FORCHHEIM. Kosmetikartikel und Zigaretten im Gesamtwert von 64,– EUR waren die Beute eines Ladendiebes in einem Verbrauchermarkt an der Willy-Brandt-Allee. Der 45-Jährige konnte von Mitarbeitern dabei beobachtet werden, wie er die Sachen in seinen Rucksack packte und diese an der Kasse ohne Bezahlung „vorbeischmuggeln“ wollte. Eine Anzeige wegen Diebstahl ist die Folge.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 08.05.2020

Muggendorf. Am Donnerstagnachmittag war eine 28-jährige Frau aus dem unterfränkischen Raum zusammen mit ihrer Freundin an den oberen Muggendorfer Wänden beim Klettern unterwegs. Noch bevor sie sich mit ihrem Sicherungsseil beim ersten Haken einhaken konnte, rutschte sie aus geringer Höhe mit dem Fuß ab. Dabei knickte sie mit dem linken Fuß so unglücklich um, dass sie sich eine Knöchelfraktur zuzog. Einheiten der Bergwacht aus Forchheim, Erlangen und Bamberg kamen zur Unglücksstelle und bargen die schwerverletzte Frau. Der Rettungshubschrauber verbrachte die Gestürzte in das Klinikum Bamberg.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 08.05.2020

Kulmbach. Eine brennende Gartenhütte beschäftigte die Feuerwehren von Kulmbach und Mainleus in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein Anwohner verständigte gegen 03:30 Uhr die Rettungsleitstelle in Bayreuth. Die ca. drei auf drei Meter große Gartenhütte stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand, weshalb nicht verhindert werden konnte, dass diese komplett niederbrannte. Im Einsatz waren neben den 18 Feuerwehrleuten auch Streifen der Polizei aus Kulmbach und der Rettungsdienst. Die Brandursache dürfte bei einem Defekt einer kleinen Gasflasche liegen. Der Schaden beläuft sich auf 5000 €.