Treppendorf: Europas größtes Musikhaus öffnet am Montag wieder

Europas größtes Musikhaus öffnet am Montag, den 11. Mai 2020! Wir freuen uns sehr, euch wieder bei uns in Treppendorf begrüßen zu dürfen. Laden und Reparaturannahme sind wieder zu den gewohnten Zeiten für euch geöffnet:

Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 9:30 bis 18:30 Uhr Samstag 9:30 bis 16:00 Uhr

Die aktuelle Corona-Krise bringt Auflagen und Beschränkungen mit sich. Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter haben wir Hygienevorkehrungen und Schutzmaßnahmen beschlossen, die auf unserem gesamten Thomann-Campus gelten. Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen und bedanken uns schon jetzt für euer Verständnis. Lasst uns aufeinander achten und Verantwortung für unsere Mitmenschen zeigen.

Schutzmaßnahmen & Hygienevorkehrungen

Für alle Besucher und Mitarbeiter gilt Maskenpflicht in den Verkaufsräumen , in der Warenausgabe und in der Reparaturannahme von Thomann.

in den , in der und in der von Thomann. Produkte, die Kontakt mit dem Gesicht benötigen oder nur ohne Mundschutz verwendet werden können, dürfen leider nicht getestet werden (beispielsweise Blasinstrumente , Mikrofone , Geigen ).

mit dem benötigen oder nur ohne Mundschutz verwendet werden können, dürfen leider werden (beispielsweise , , ). Die Abstandsregeln (mindestens 1,5 m) müssen eingehalten werden, als Vorsichtsmaßnahme ist die Anzahl der Kunden im Shop begrenzt.

Aufgrund dieser Vorsichtsmaßnahmen sind längere Wartezeiten zu erwarten. Unsere Empfehlung an euch: Am besten ihr bestellt die Instrumente und Equipment zum Testen vor eurem Besuch telefonisch in den Laden. Dann sind die Produkte bei eurem Besuch im Shop und es fällt keine zusätzliche Wartezeit an. Wir müssen euch leider wegen der aktuellen Situation bitten, einen Besuch in unserem Shop zum jetzigen Zeitpunkt sorgsam abzuwägen. Unser Online-Shop thomann.de hat ebenfalls geöffnet und unsere Service-Hotlines beraten euch wie immer gerne telefonisch.

Nochmals vielen lieben Dank für euer Verständnis. Bleibt gesund und passt auf euch auf! 💗 Wir freuen uns auf euren Besuch, ob analog oder digital! 😘

Euer Thomann-Team