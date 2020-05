Stadtverband für Sport in Bamberg gratuliert Glüsenkamp zum zweiten Bürgermeister

Stadtverband für Sport gratuliert neuem Bürgermeister zur Wahl (7. Mai 2020)

Der Bamberger Stadtrat hat gestern Jonas Glüsenkamp zum (zweiten) Bürgermeister gewählt. Für den Stadtverband für Sport gratulierte heute die Vorstandschaft dem neuen Mitglied der Stadtspitze zur Wahl und wünschte ihm alles Gute. „Natürlich erhoffen wir uns als Vertreter von 60 Sportvereinen von Ihnen in Zukunft eine entsprechende Unterstützung. Die Themen sind vielfältig, sowohl was Großveranstaltungen, als auch kleinere Vereine betrifft. Der Sport in Bamberg hat sehr viel mit der Lebensqualität hierzulande zu tun. Deshalb wünschen wir Ihnen ein gutes Händchen und uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Sinne des Sports“ schrieb erster Vorsitzender Wolfgang Reichmann für die Vorstandschaft in der Glückwunschnachricht.

Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) wurde bei der Kommunalwahl am 15. März erstmals in den Bamberger Stadtrat gewählt. Bei der Oberbürgermeisterwahl unterlag er in der Stichwahl am 29. März Amtsinhaber Andreas Starke (SPD). Während die Bürgerinnen und Bürger den Oberbürgermeister direkt wählen, wird der (zweite) Bürgermeister aus dem Kreis der Stadtratsmitglieder gewählt. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre und endet am 30. April 2026.