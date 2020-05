Monstranzen aus Bamberger Jakobskirche gestohlen

BAMBERG. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am vergangenen Wochenende Monstranzen aus der Jakobskirche in Bamberg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13.30 Uhr, und Montag, gegen 13.45 Uhr, entwendete der Unbekannte vier Monstranzen, samt der darin befindlichen Reliquien vom Altar des Gotteshauses. Was der Dieb hierbei nicht bedachte ist, dass die vier Monstranzen materiell wertlos sind und ein Weiterverkauf deshalb wenig Sinn macht. Viel schwerer wiegt dagegen der ideelle Wert der darin befindlichen heiligen Reliquien, so die Auskunft des zuständigen Kirchenpflegers.

Im Verdacht steht ein circa 25-jähriger Mann, der nach Auswertung der Kameraüberwachung in auffälliger Weise gefüllte Plastiktüten aus der Kirche trug. Die Kriminalpolizei Bamberg appelliert an dieser Stelle an den Täter, das für ihn wertlose Diebesgut der Kirche zurückzugeben.

Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Jakobskirche gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.